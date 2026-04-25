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英超│雲迪雲今夏如離開熱刺 想轉投利物浦多過曼聯

足球世界
更新時間：18:25 2026-04-25 HKT
發佈時間：18:25 2026-04-25 HKT

熱刺今季如果護級失敗，中堅雲迪雲(Micky van de Ven)幾乎肯定不會留隊。近日有消息指此子大有機會轉投曼聯，但英國媒體《talkSPORT》周五報導，這名荷蘭中堅想轉投利物浦多過紅魔，認為自己在紅軍的前景會更好。

曼聯一直關注雲迪雲

目前於英超護級區域苦苦掙扎的熱刺，如果未能護級，預計將會放走隊內多位具轉售價值的球員，包括中堅雲迪雲。近日有報導指曼聯一直青睞這名25歲荷蘭中堅，認為他來投可以大大增強球隊在中路的防守能力，更期待他與馬菲斯迪歷特組成荷蘭中堅組合。

傳雲迪雲對利物浦更有興趣

然而《talkSPORT》周五報導，對比曼聯雲迪雲更嚮往加盟利物浦，如果後者同樣發出邀請，他會拒絕紅魔前往晏菲路球場。值得一提，紅軍陣中有另一荷蘭中堅華基爾雲迪積克，加上加普、賴恩格雲貝治、謝利美費林邦和主教練史洛特同樣來自荷蘭，令雲迪雲更心動。

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