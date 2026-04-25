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港超聯｜羅曉聰世界波救主 高力北區2:2逼和傑志

足球世界
更新時間：18:33 2026-04-25 HKT
發佈時間：18:33 2026-04-25 HKT

周六港超聯爭標組上演戲劇性一戰，高力北區上半場在落後傑志2:0的情況下，下半場由格蘭特12碼建功，補時階段更有羅曉聰攻入一球世界波，助北區2:2絕平傑志。

羅曉聰「世界波」助北區2:2逼和傑志

高力北區上半場有多個攻勢，但都被傑志化解，而藍鳥大難不死必有後福，43分鐘卡迪禁區內從後鏟跌利安度，球證經VAR覆核後直指12碼，並由李安度操刀射入取得領先，到補時階段祖連奴禁區內被卡路士鏟跌，球證再指12碼，並由祖連奴親自操刀命中，北區以落後0:2返回更衣室。

但易邊後風雲色變，52分鐘由格蘭特操刀12碼射入扳回一城，之後雙方陷入纏鬥，88分鐘有重大機會，黃浩然橫傳格蘭特接應勁射破網，但球證指越位在先入球無效，其後北區發起猛攻但都無功而回，直至補時階段後備入替的羅曉聰建奇功，格蘭特在禁區內引發混戰，禁區外埋伏的羅曉聰一腳勁射破網，以一球世界波助高力北區2:2絕平傑志。

 

記者/攝影:魏國謙

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