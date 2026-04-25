西甲│麥巴比末段主動示意換人 初步診斷大腿肌肉超負荷 網民：為世界盃留力

皇家馬德里周五西甲作客貝迪斯被逼和1:1，鋒將基利安麥巴比(Kylian Mbappe)於81分鐘主動向場邊示意要求被換走，賽後經初步診斷證實只是左腳大腿膕繩肌超負荷，沒有太大問題。網民指麥巴比要求退賽，明顯是為世界盃留力，並認為他在餘下賽季不會搏命。

麥巴比主動示意換人

麥巴比今場3次起腳未能轉化成入球，過去6輪西甲僅入1球，但他沒有急於爭取入球，當比賽去到81分鐘時，主動向場邊要求被換走，教練艾比路亞逐以干沙路加西亞入替他。據西班牙媒體《科貝電台》透露，經初步檢查後證實麥巴比的左腳大腿膕繩肌超負荷，沒有太大問題，但仍需要接受進一步的檢查。

網民認為留力世盃

皇馬今場再次失分後，西甲爭標機會進一步受挫，意味賽季提早完成。網民指麥巴眼見球隊爭冠無望，索性留力世界盃，避免在現階段受傷。同時有球迷指皇馬應該好快宣布麥巴比不會在餘下賽季上陣，讓他專心調整準備世盃。