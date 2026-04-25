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意甲│奇雲迪布尼入波拿玻里大勝 錄第100個五大聯賽入球 更開心交出高水平演出

足球世界
更新時間：14:50 2026-04-25 HKT
發佈時間：14:50 2026-04-25 HKT

拿玻里在周五意甲主場4:0大勝克羅莫納，中場奇雲迪布尼(Kevin De Bruyne)展現大師風範收錄1入球1助攻，是他克服大腿肌肉傷患以來首度入波。而這個入球是此子個人於五大聯賽第100球，別具意義，他矢言對比里程碑，更開心在高水平比賽中交出好表現。

收錄復出以來首個入球

今季離開曼城加盟拿玻里的奇雲迪布尼，頭8輪意甲攻入4球開局順利，可是他在去年10月尾拉傷大腿肌肉，一直養傷至今年3月初才復出。此子回歸後需要時間重拾狀態，過去6輪聯賽入球和助攻欠奉，被指已經過去，他在今場為自己平反，開賽3分鐘先妙傳中場拍檔麥湯文尼先開紀錄，到完半場前把握敵衛犯錯近門射入，為球隊攻入第3球，拿玻里最終派4蛋。

迪布尼於五大聯賽共累積100球

而這名34歲比利時中場收錄個人第100個五大聯賽入球，他矢言：「我不知道這是第100球，我會和家人一起慶祝這個里程碑。但我更高興還能在高水平的比賽中角逐，開心以出色的表現帶領球隊贏波。」

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