西甲│皇家馬德里又失分被貝迪斯逼和 落後巴塞隆拿8分冠軍無望 料5年來首次賽季無冠

皇家馬德里周五西甲作客貝迪斯，大部份時間領先下於補時階段失守，最終被逼和1:1。該隊近4輪聯賽僅得1勝，賽後33輪累積74分續居次席，比今晚才出戰的巴塞隆拿踢多1場並落後8分，爭奪聯賽冠軍的機會十分渺茫。這支豪門今季表現差勁，歐聯、西班牙盃和西班牙超級盃未能奪冠，大有機會5年來首次賽季無冠。

完場前失守被逼和1:1

今場皇馬共有8次中目標攻門，並靠翼鋒雲尼斯奧斯祖利亞補射得手，於17分鐘先開紀錄。然而球隊之後未能拉開比分，更在補時4分鐘解圍不果，被貝迪斯右閘比利連右腳抽射破網，最終賽和1:1，近4輪西甲僅得1勝2和1負的走勢。該隊完成第33輪的聯賽後，以74分續居次席，比32輪得82分的巴塞隆拿少8分，如果後者今晚作客擊敗基達菲，在尚餘5輪領先11分，大有機會成功衛冕。

料5年來首次賽季無冠

賽季唯一可爭的錦標都接近失落，皇馬今季料與冠軍無緣，是2020至21球季以來首次賽季無冠，當季在施丹帶領下於西甲得亞軍；西超盃及歐聯雙雙8強出局；西班牙盃就32強止步。球隊過去4季都有冠軍落袋，上季就算表現平平，都有歐洲超級盃和洲際球會盃。

會方、艾比路亞賽後再炮轟球證

而銀河艦隊失分後，如近期般再次將矛頭指向球證，球會官方電視頻道直斥貝迪斯守將列卡度洛迪古斯在禁區內犯手球，球證蘇圖和VAR無動於衷，完全不能接受。教練艾比路亞亦追究責任：「那是一個非常明顯的12碼。對方張開手臂，沒有貼在身體。我們不是第一次遇到這情況下，判罰完全影響了比賽。」然而皇馬球迷有不同看法，認為球隊表現差才是失分關鍵，多人賽後直接質問球員：「你們有沒有羞恥心，出來面對我們﹗」還有不少球迷高呼「滾蛋」，對戰將不留情面，但球員們無視這些叫聲。