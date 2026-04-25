英超│諾定咸森林5:0新特蘭 數據顯示39分夠護級 熱刺、韋斯咸料兩隊活一隊

周五英超獨腳戲，諾定咸森林作客5:0大勝新特蘭，取得護級關鍵3分。該隊賽後累積39分，據數據顯示近15年取得此分數的球隊都能夠成功護級，換句話說目前排17和18位的韋斯咸及熱刺，降班壓力又再增加，尤其是聯賽已15輪不勝的熱刺。

森林大開殺戒半場領先5球

森林甫開賽即全面搶攻，並難得展示高效把握力，憑鋒將基斯活特、伊戈捷西斯和基比斯韋特各入一球，加上敵衛查爾曉美的烏龍球，半場已遙遙領先4球。他們於下半場補時階段由中場艾利諾安達臣再入一球，5球淨勝新特蘭，取得一場淋漓盡致的勝仗，以及護級關鍵3分。

近15年累積39分都成功護級

該隊完成34輪後累積39分，比今晚才出戰的韋斯咸和熱刺分別多6分和8分，壓力大幅舒緩。再者過去15年於英超取得39分的球隊，都能夠逃出生天避過降班，對上一支取得39分仍要降級英冠的球隊，就是2010至11球季的伯明翰和黑池，兩隊當年以39分排倒數第3和尾2，與33分的包尾大幡韋斯咸一起護級失敗，17位的狼隊以40分成功上岸。

森林最終大勝5:0。路透社

森林最終大勝5:0。路透社

森林累積39分，數據顯示護級機會極大。路透社

新特蘭主場0:5大敗予森林。路透社

料韋斯咸、熱刺兩隊活一隊

由於倒數兩位的狼隊和般尼已提早護級失敗，尚餘一個席位預計在韋斯咸和熱刺身上誕生，前者今晚將於主場對愛華頓；熱刺就會作客狼隊。