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周末睇波手冊｜英超熱刺護級、阿仙奴爭標齊迎關鍵戰 曼城、車路士分途出擊爭入足總盃決賽（附焦點直播表）

足球世界
更新時間：07:30 2026-04-25 HKT
發佈時間：07:30 2026-04-25 HKT

英超今個周末護級和榜首爭奪都有看點，護級有熱刺作客鬥已提前鎖定降班的狼隊，力爭全取3分留生機，另一邊箱有次名的阿仙奴鬥紐卡素，爭標之路亦不容有失；英格蘭足總盃亦將上演4強戰，由曼城鬥修咸頓和車路士對列斯聯，見證黑馬延續黑馬之路還是列強強勢破局。

熱刺、阿仙奴分途出擊不容有失

周六就先有熱刺作客鬥狼隊，熱刺上場鬥白禮頓尾段慘遭絕和，痛失反超韋斯咸的機會，目前以31分位列18位落後「鎚仔幫」2分，今戰鬥已提前5輪宣告降班的狼隊亦不容有失，就上戰表現，易帥迪沙比的熱刺狀態回溫，尤其是沙維西蒙斯為球隊供獻1入球1助攻，只求緊記「除衫魔咒」，力拼全取3分保生機。

同日有阿仙奴鬥紐卡素，兵工廠最近爭奪英超錦標之路受挫，先1:2不敵般尼茅夫，之後「天王山之戰」鬥曼城再以1:2告負，被藍月在擊敗般尼後重返榜首，今場對紐卡素除了力爭重回榜首外，也要在踢多曼城一場下保住爭標希望。

曼城、車路士出征足總盃力爭入決賽

周末亦將上演足總盃4強戰，2支黑馬球隊修咸頓和列斯聯一路過關斬將闖入4強，前者將鬥曼城後者則鬥車路士，必望再下一城。曼城最近狀態火熱，上周先挫阿仙奴重拾爭標懸念，之後再由夏蘭特一槌定音擊敗般尼再登榜首，今場對修咸頓誓全力出擊，延續今季第二冠希望，但反觀車路士最近並不樂觀，聯賽5連敗兼0入球，主帥羅仙尼亞上陣僅三個多月就遭解雇，今戰對車仔而言除了是力保下季歐賽資格外，也是重振士氣的重要一戰。

 

本周末精選直播賽事
周六
開賽時間(香港時間)    賽事    對賽    直播
晚上7:30      英超    富咸 對 阿士東維拉    Now621台 
晚上9:30      德甲    緬恩斯 對 拜仁慕尼黑    Now639台
晚上10:00    英超    利物浦 對 水晶宮    Now621台
晚上10:00    英超    狼隊 對 熱刺    Now622台
晚上10:30    西甲    基達菲 對 巴塞隆拿    Now632台
深夜0:15    英格蘭足總盃    曼城 對 修咸頓    Now651台
深夜0:30    英超    阿仙奴 對 紐卡素    ViuTV96台 
深夜1:30    法甲    昂熱 對 巴黎成日耳門    Now639台
深夜3:00    西甲    馬德里體育會 對 畢爾包    Now632台
周日
開賽時間(香港時間)    賽事    對賽    直播
晚上10:00      英格蘭足總盃    車路士 對 列斯聯    Now651台
晚上10:30      德甲    多蒙特 對 弗賴堡    Now639台
深夜0:00     意甲    拖連奴 對 國際米藺    Now638台
深夜2:45     意甲    AC米蘭 對 祖雲達斯    Now638台
 

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