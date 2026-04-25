周末睇波手冊｜英超熱刺護級、阿仙奴爭標齊迎關鍵戰 曼城、車路士分途出擊爭入足總盃決賽（附焦點直播表）

英超今個周末護級和榜首爭奪都有看點，護級有熱刺作客鬥已提前鎖定降班的狼隊，力爭全取3分留生機，另一邊箱有次名的阿仙奴鬥紐卡素，爭標之路亦不容有失；英格蘭足總盃亦將上演4強戰，由曼城鬥修咸頓和車路士對列斯聯，見證黑馬延續黑馬之路還是列強強勢破局。

熱刺、阿仙奴分途出擊不容有失

周六就先有熱刺作客鬥狼隊，熱刺上場鬥白禮頓尾段慘遭絕和，痛失反超韋斯咸的機會，目前以31分位列18位落後「鎚仔幫」2分，今戰鬥已提前5輪宣告降班的狼隊亦不容有失，就上戰表現，易帥迪沙比的熱刺狀態回溫，尤其是沙維西蒙斯為球隊供獻1入球1助攻，只求緊記「除衫魔咒」，力拼全取3分保生機。

同日有阿仙奴鬥紐卡素，兵工廠最近爭奪英超錦標之路受挫，先1:2不敵般尼茅夫，之後「天王山之戰」鬥曼城再以1:2告負，被藍月在擊敗般尼後重返榜首，今場對紐卡素除了力爭重回榜首外，也要在踢多曼城一場下保住爭標希望。

曼城、車路士出征足總盃力爭入決賽

周末亦將上演足總盃4強戰，2支黑馬球隊修咸頓和列斯聯一路過關斬將闖入4強，前者將鬥曼城後者則鬥車路士，必望再下一城。曼城最近狀態火熱，上周先挫阿仙奴重拾爭標懸念，之後再由夏蘭特一槌定音擊敗般尼再登榜首，今場對修咸頓誓全力出擊，延續今季第二冠希望，但反觀車路士最近並不樂觀，聯賽5連敗兼0入球，主帥羅仙尼亞上陣僅三個多月就遭解雇，今戰對車仔而言除了是力保下季歐賽資格外，也是重振士氣的重要一戰。

本周末精選直播賽事

周六

開賽時間(香港時間) 賽事 對賽 直播

晚上7:30 英超 富咸 對 阿士東維拉 Now621台

晚上9:30 德甲 緬恩斯 對 拜仁慕尼黑 Now639台

晚上10:00 英超 利物浦 對 水晶宮 Now621台

晚上10:00 英超 狼隊 對 熱刺 Now622台

晚上10:30 西甲 基達菲 對 巴塞隆拿 Now632台

深夜0:15 英格蘭足總盃 曼城 對 修咸頓 Now651台

深夜0:30 英超 阿仙奴 對 紐卡素 ViuTV96台

深夜1:30 法甲 昂熱 對 巴黎成日耳門 Now639台

深夜3:00 西甲 馬德里體育會 對 畢爾包 Now632台

周日

開賽時間(香港時間) 賽事 對賽 直播

晚上10:00 英格蘭足總盃 車路士 對 列斯聯 Now651台

晚上10:30 德甲 多蒙特 對 弗賴堡 Now639台

深夜0:00 意甲 拖連奴 對 國際米藺 Now638台

深夜2:45 意甲 AC米蘭 對 祖雲達斯 Now638台

