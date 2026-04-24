英超｜車路士與多隊爭聘伊拉奧拿 泰利潑冷水：「無頂級領隊肯教！」 

車路士在周三解僱主帥羅仙尼亞（Liam Rosenior）後，隨即展開了尋找新帥的工作。據報，即將離開般尼茅夫的少帥伊勞拿（Andoni Iraola）是頭號目標。然而，「藍戰士」傳奇隊長泰利（John Terry）卻大潑冷水，他擔心在球會目前的亂局下，根本無法吸引到「一位真正頂級的領隊」前來執教。

名宿憂慮：財困+無緣歐洲賽

泰利在其社交媒體上，對母會的前景表達了深切的憂慮：「我今晚坐在這裏，擔心著我們球會將會發生什麼。在我們目前的處境下，一位真正頂級的領隊會來車路士嗎？不能買球員，看起來我們將不得不出售球員，而且將會是我們最好的球員。」此言論，顯然是指車路士近年面臨的財政公平競技規則（FFP）壓力。

頻繁換帥成「計時炸彈」

自2022年新班主入主以來，車路士已先後有五位主帥離任，其管理層的混亂程度，令外界咋舌。據悉，作為新帥大熱的伊拉奧拿，亦對加盟這家「是非之地」持謹慎態度。這位43歲的西班牙教頭，憑藉其在般尼茅夫的出色工作，已成為球壇的「搶手貨」，此前更曾拒絕過水晶宮的邀請。報導指，他及其團隊意識到，隨著球季結束，將會有更多、更好的選擇出現，當中包括史諾特（Arne Slot）帥位不穩的利物浦及領隊艾迪賀維（Eddie Howe）深受壓力的紐卡素。甚至連曼聯，亦可能在今夏尋找新帥。

施治：年輕化與爭冠不相容

另一位車路士名宿、前門將施治（Petr Cech）亦對球會的年輕化策略提出質疑。他認為，這種策略與爭奪重要錦標的目標並不相容。他解釋：「發展需要時間，除非你有一個很好的平衡。如果你發展太久，那些來這裏贏取錦標的球員就會離開。一個足球員的職業生涯是很短暫的。」

目前，車路士在聯賽中排第八位，在經歷了五連敗後，下季的歐洲賽資格已岌岌可危。在這種內憂外患的情況下，要成功說服一位頂級領隊加盟，其難度可想而知。