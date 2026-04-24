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世界盃2026｜一張波飛價值一層樓？ 世界盃二手平台現1800萬天價門票

足球世界
更新時間：18:08 2026-04-24 HKT
發佈時間：18:08 2026-04-24 HKT

2026美加墨世界盃距離開賽進入倒數階段，早前門票定價過高已備受爭議，根據ESPN報導，近日在國際足協（FIFA）官方二手平台上驚現4張近230萬美元，換算成港幣高達1800萬的天價門票。

2026美加墨世界盃早前門票定價過高已備受爭議。AP
2026美加墨世界盃早前門票定價過高已備受爭議。AP
國際足協官方二手平台上驚現4張近230萬美元，換算成港幣高達1800萬的天價門票。AP
國際足協官方二手平台上驚現4張近230萬美元，換算成港幣高達1800萬的天價門票。AP

FIFA官方二手平台驚現1800萬天價門票

據報導指該4張是在7月19日在美國大都會人壽體育場的世界盃決賽的連位門票，位置並非貴賓席，只是龍門後的下層位置，每張要價2299998.85美元引起爭議，而實際上同日其他門票亦並不便宜，目前上架的龍門上層4連位，單張亦要價10923.85美元，換算成港幣也需要近85000元。

根據資料FIFA並不會控制平台內的轉售價格，更會從中抽取買賣雙方15%手續費，即假若該近230萬美元的門票成交，FIFA單從賣家一方就可以賺345,000美元。今屆世界盃雖然定價偏高但仍一票難求，若FIFA不干預之下，相信在之後炒賣情況亦會更加嚴重。

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