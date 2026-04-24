C朗拿度｜C朗前私人廚師大爆秘密餐單 41歲仍fit爆全因戒絕牛奶

葡萄牙球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）年屆41歲，仍然能在頂級聯賽及國際賽場上保持巔峰狀態，其驚人的體能及健美體態，一直為外界津津樂道。近日，曾為這位超級巨星服務的私人廚師巴朗尼（Giorgio Barone），向外界揭開了C朗「長生不老」的飲食秘密，當中關鍵的一環，竟然是完全戒絕牛奶！

「喝牛奶違反自然」

巴朗尼在接受訪問時，詳細解釋了C朗不喝牛奶的原因：「沒有牛奶。人類是唯一會喝其他動物奶的動物。沒有其他動物會在三個月大後還喝奶。小牛在三個月大後就不喝奶了。動物不會喝其他動物的奶。這在自然界中是不存在的。只有人類會在30、40、50、60歲時還繼續喝牛奶，在我看來這是錯誤的。我們從母親那裡哺乳，就像狗、狼、牛和驢一樣，這很正常。但在嬰兒期過後，這就不正常了，這違反了自然。」

一日六餐 高蛋白、低脂肪

除了戒絕牛奶，C朗的日常飲食亦極其嚴格。他奉行「一日六餐」的原則，以高蛋白、低脂肪的食物為主，確保身體能持續獲得能量，同時保持低體脂。據最新的測量數據，C朗的體脂率僅為驚人的7%，遠低於英超球員8%至12%的標準水平。

這位前私人廚師透露，C朗的餐單中，牛油果、新鮮魚類及雞肉是常客。此外，沙律、藜麥等全穀物及新鮮水果，亦是他每日必備的食物。而C朗最喜歡的一道菜，是傳統的葡萄牙菜「Bacalhau a Bras」，這是一道結合了炒蛋、炸薯仔及鹽醃鱈魚的菜式。

巴朗尼總結道：「C朗拿度的飲食是均衡的。他什麼都吃一點，但總是健康的。早餐通常是牛油果配咖啡、雞蛋，而且絕不加糖。午餐可能是雞肉、魚和蔬菜。如果他需要碳水化合物，他會從蔬菜中攝取，所以他不需要任何用麵粉製成的東西，例如意粉、麵包等。晚上，他會吃清淡的食物，通常是魚或肉排，並配上蔬菜。」

C朗厭惡汽水 獨愛肝臟

除了嚴格的飲食控制，C朗亦以其自律的訓練和恢復習慣聞名。他每天會花長達四小時進行訓練，並利用桑拿和冰浴來幫助身體恢復。此外，他亦曾公開表達對汽水等含糖飲料的厭惡，在2020年歐國盃的記者會上，他便曾移走面前的可口可樂，並呼籲大家多喝水。

有趣的是，C朗的飲食習慣與另一位新生代神鋒、曼城的夏蘭特（Erling Haaland）截然不同。夏蘭特曾透露，他的餐單中包括生牛奶、牛扒以及肝臟、心臟等內臟。對此，巴朗尼表示：「我同意（夏蘭特）吃內臟的飲食習慣。肝臟、心臟和腦都是健康的食物，它們是超級食物。C朗拿度也喜歡肝臟，它富含鐵質，在飲食中很重要。所以我贊成吃內臟，但不贊成喝牛奶。」