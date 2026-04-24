英超｜雙曼、阿仙奴齊搶艾利洛安達臣 曼城暫時佔先

曼城今夏在中場線勢將面臨變動，多名球員去留未明。根據《天空體育》的報道指，曼城已着手於今夏在中場線增兵，並在諾定咸森林中場艾利洛安達臣的爭奪戰中佔優。

安達臣獲得曼城青睞。法新社

安達臣有望為英格蘭於世界盃披甲。法新社

曼城、曼聯和阿仙奴據報均在爭搶安達臣。法新社

與曼聯、阿仙奴搶人

多支豪門爭逐安達臣，曼城的競爭對手包括曼聯和阿仙奴，但《天空體育》的報道引率消息人士指，安達臣愈來愈接近加盟曼城。這名23歲英格蘭國腳2024年夏天，以3500萬英鎊從紐卡素轉投森林，獲得多支英超球隊垂青。他預計將在世界盃中為英格蘭擔當重要角色，但其轉會能否在世界盃前後敲定，仍是未知之數。

傳皇馬有意斟洛迪

安達臣與森林的合約期至2029年6月，身價預計相當可觀；曼城非常欣賞安達臣自轉投森林以來的成長，兩間球會的關係據悉亦非常融洽。而曼城今夏中場線或面臨多項變動，除了貝拿度施華已確認今夏約滿後將離隊，高華錫和尼高干沙利斯的去留仍是未知之數。此外，據報皇家馬德里對洛迪卡斯簡迪感興趣，但曼城希望他留隊並續約；洛迪現時的合約將於2027年屆滿。