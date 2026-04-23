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英超│基爾獲加任務失敗 承諾隨般尼降落英冠再爭取升班

足球世界
更新時間：16:34 2026-04-23 HKT
發佈時間：16:34 2026-04-23 HKT

般尼在周三英超主場0:1不敵曼城，繼續以20分排倒數第2，在尚餘4場落後17位的韋斯咸13分下，提早宣告護級失敗，5年來第3次從英超降落英冠。今季加盟般尼希望幫手護級的右閘基爾獲加(Kyle Walker)，最終任務失敗，但他承諾留隊展開英冠之旅，爭取一年後重返英超。

右閘基爾獲加幫手護級但任務失敗。路透社
右閘基爾獲加幫手護級但任務失敗。路透社

般尼5年來身第3次從英超降班

基爾獲加今夏離開效力了8年、共取得17個錦標的曼城，選擇升班馬般尼，表示會盡全力領軍避免做升降機。然而般尼完成34輪後只得20分，尚餘4場落後17位的韋斯咸13分，提早宣告護級失敗。今次是般尼5年來第3次由英超降落英冠，並繼2023至24球季後再做升降機。

基爾獲加承諾留隊參加英冠

35歲的基爾獲加任務失敗，但他感謝隊友整季以來的努力：「我每日和隊友一起訓練，在每一片草皮一起跑過，大家都今季的表現非常出色。當我們一次次被擊倒，大家一次次站起來，繼續努力，繼續比賽，做了能力所及的一切。」此子更承諾會隨隊展開英冠之旅：「希望我們可以重新來到，再來英超一切。我們要將降班的情緒封存起來，確保在一年後可以重新站在這裡。」

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