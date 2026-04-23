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德國盃｜拜仁晉身決賽 傳奇門神紐亞暗示留隊

足球世界
更新時間：15:53 2026-04-23 HKT
發佈時間：15:53 2026-04-23 HKT

德甲班霸拜仁慕尼黑在德國盃四強中，作客以2:0擊敗利華古遜，成功殺入決賽，繼續向著三冠王目標邁進。賽後，球隊傳奇門將兼隊長紐亞（Manuel Neuer）的心情顯得相當不錯，更罕有地就其未來去向，向外界釋出了積極的信號。而拜仁體育總監艾爾巴（Max Eberl）亦表示，球會將會給予紐亞充足的時間，其最終去留，將完全由他自己決定。

紐亞暗示留隊


賽後，紐亞在接受德國《天空體育》訪問時，雖然未有作出正式宣佈，但言談間已流露出留隊的意願：「我還不會宣佈任何事情。但此刻，事情看起來很好。這不僅僅是場上球員的功勞，而是整個球隊和球會的功勞。你可以看出，有些東西已經發展起來了。這是高柏尼（Vincent Kompany）執教的第二個賽季，我們都從彼此身上受益。現在，這充滿了樂趣。」這是紐亞首次就個人前途，暗示其留隊的傾向，相信會令所有拜仁球迷感到鼓舞。

傳隊長門神紐亞暗示留隊。路透社
傳隊長門神紐亞暗示留隊。路透社

艾巴爾：他只需保持健康


據德國《圖片報》報導，拜仁方面已將紐亞的續約決定權，完全交給了他本人。體育總監艾巴爾早前在歐聯八強對陣皇家馬德里的比賽後，已表明了球會的立場：「他不需要再做出任何有力的論證，他只需要保持健康和勇敢。我們說過，紐亞想踢完四月份的比賽，然後我們會坐下來討論。」

劍指三冠王


隨著德甲冠軍已提早到手，拜仁今季已穩奪一冠。如今，他們已殺入德國盃決賽，並將會在歐聯四強中，硬撼衛冕冠軍巴黎聖日耳門（PSG），正向著「三冠王」的目標邁進。德國盃決賽將會在5月23日舉行，若紐亞能帶領拜仁奪冠，將會是他個人第七次高舉這項錦標。
 

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