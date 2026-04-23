西甲│拉明耶馬入波後拉傷大腿肌肉 料提早收咧 隨時缺陣半年無緣世界盃

巴塞隆拿鋒綫超新星拉明耶馬在周三西甲射入12碼，領軍主場1:0氣走切爾達，但他建功後受傷，隨即被換走。消息指這名18歲鋒將的左腳大腿膕繩肌撕裂，需要進一步檢查才能確定傷情，但初步預計將缺席巴塞本季餘下賽事，若情況嚴重或要養傷半年，未能代表西班牙參加今夏的美加墨世界盃。

拉明耶馬建功後受傷，隨時缺陣半年無緣世界盃。新華社

拉明耶馬射完12碼後要求換人

今場作客切爾達，巴塞先有守將祖奧簡些路於23分鐘受傷退下火綫，之後到拉明耶馬傳來噩耗。這名18歲鋒將於40分鐘射入12碼，攻入個人在本季西甲第16球，可是他主射後不久就感到左腳大腿肌肉不適，主動示意換人，由巴希積入替。該隊教練費歷克賽後擔心道：「他感覺到不適，希望情況沒那麼嚴重，但需要等待檢查結果。」

拉明耶馬建功後受傷，隨時缺陣半年無緣世界盃。新華社

消息指大腿膕繩肌撕裂 最嚴重需休養半年

西班牙《馬卡報》賽後報導，耶馬經過初步檢查後證實左腳大腿膕繩肌撕裂，一般情況需要缺陣3至8周，預計將會缺席巴塞本季餘下賽事，包括5月11日主場對皇家馬德里的西甲國家打吡。有專定分析如果其膕繩肌完全斷裂，此子就要接手手術治療，其康復期長達半年，到時就會缺席今夏的美加墨世界盃，對西班牙國家隊而言是沉重打擊。