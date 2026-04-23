英超│車路士球員從未尊重羅仙尼亞 有人稱他為「代課老師」 西語幫最不滿

車路士主教練羅仙尼亞周三被辭退，在位僅107日就下台，成為隊史另一位短命教頭。英國多間媒體隨後揭秘他在位時的處境，有人爆料指藍獅球員從未尊重羅仙尼亞，以安素費南迪斯和古古列拿為首的西班牙語系球員對他特別不滿，認為其履歷沒有資格帶領球隊，有人更稱他為「代課老師」，並非長期任教的材料。而他在周二英超不敵白禮頓後公開炮轟球員，令情況一發不可收拾，只有落台才能解決問題。

車路士主教練羅仙尼亞周三被辭退。法新社

羅仙尼亞從未掌控更衣室

英國《每日郵報》透露，羅仙尼亞由1月接掌車路士起，從未掌控更衣室，更得不到球員尊重，大部份都認為他經驗不足，未有資格帶領球隊，有人甚至幫他改花名為「代課老師」，不當他是長遠人選。羅仙尼亞在比賽時會戴眼鏡領軍，但操練中通常不會佩帶，有些球員會開玩笑指他此舉是想建立強硬的形象，但完全沒有作用。

核心球員從未接受他 有人稱他「化課老師」

另一媒體《電訊報》就指出，車路士的核心球員們由始至終都不接受他，這亦是球隊表現差勁的主要原因。隊內原本有一班同情羅帥的球員，但他們逐漸發現後者失去初上任時的自信，加上其戰術佈置太難執行，同時又不喜歡他後期的教練式發言，令支持他的人越來越少。

安素費南迪斯曾發表質疑羅仙尼亞質疑和其教練團都經驗不足。路透社

安素費南迪斯、古古列拿對他最不滿

而藍獅陣中的西班牙語系球員，對羅仙尼亞最不滿，質疑他和其教練團都經驗不足。安素費南迪斯和古古列拿就在國際賽期間，分別表達嚮往其他球隊的言論。知情人士指媒體在車路士對白禮頓前，已報導球隊轉踢3後衛，泄密者正是古古列拿的髮型師，他從球員方面得到消息再向媒體透露，完全不把羅帥放在眼內。

最終羅仙尼亞在周二英超作客0:3不敵白禮頓後，公開炮轟正選11人只有3、4人全力比賽，這點令到球隊高層別無選擇，辭退他避免隊內情況進一步惡化。