英超｜車路士新帥條件需具英超經驗 傳鎖定般尼茅夫主帥伊拉奧拿

車路士周三宣佈解僱僅僅上任107日的主帥羅仙尼亞（Liam Rosenior），據英國傳媒報導，隨著羅仙尼亞的離去，車路士已將目光鎖定在今夏將會離開般尼茅夫的少帥伊拉奧拿（Andoni Iraola）身上，視其為下任主帥的頭號人選。

少帥缺乏英超經驗成致命傷

羅仙尼亞下台的導火線，是周二晚作客慘敗予白禮頓的比賽。賽後，他公開怒斥球員，而在經歷了聯賽五連敗兼一球未入的尷尬紀錄後，球會高層最終決定「斬帥」。這位41歲的教頭，在一月份才從姊妹球會斯特拉斯堡加盟，以接替離任的馬利斯卡（Enzo Maresca），但他缺乏英超執教經驗的弱點，最終成為其致命傷。

伊拉奧拿成新帥大熱

在官方聲明中，車路士承認解僱羅仙尼亞是一個「艱難的決定」，並承諾將會進行「自我反省」，以作出「正確的長期任命」。此舉被外界解讀為，球會的選帥策略將會有所轉變，不再傾向於任命缺乏英超經驗的教練。

正因如此，即將離開般尼茅夫的西班牙少帥伊拉奧拿，迅速成為了接任的大熱門。伊拉奧拿憑藉其高位壓逼、充滿活力的戰術風格，帶領般尼茅夫在英超取得了令人矚目的成績，其執教能力備受肯定。據悉，他此前曾兩次拒絕了水晶宮的邀請，顯示他對執教前景有更高的追求，而車路士這樣的豪門，無疑對其有著巨大的吸引力。

引入球員方金亦有改變

除了選帥策略，車路士的球員招聘政策亦可能迎來改變。聯席班主艾格巴利（Behdad Eghbali）最近曾表示，球會今夏將會尋求簽入「即食」的成熟球員，而非只專注於年輕球員，這意味著新任主帥或將獲得更大的支持，以重建球隊。