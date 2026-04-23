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英超│曼城時隔244日重返榜首 11日內連追9分 哥迪奧拿：最後5輪要運氣幫手﹗

足球世界
更新時間：12:22 2026-04-23 HKT
發佈時間：12:22 2026-04-23 HKT

曼城在周三英超作客1:0擊敗般尼，與阿仙奴同得70分，得失球差亦相同，憑較多入球壓過後者升上榜首，時隔244日再次成為領頭羊。這支衛冕之師11日前仍落後槍手9分排次席，如今三扒兩撥連贏3場領導群雄，領隊哥迪奧拿矢言餘下5輪會全力踢好比賽，再運氣幫手保持領先位置到最後。

夏蘭特)開賽5分鐘開紀錄，作客1:0擊敗倒數第二的般尼。路透社
夏蘭特)開賽5分鐘開紀錄，作客1:0擊敗倒數第二的般尼。路透社

曼城以較佳入球升上榜首

今場曼城憑鋒將艾寧夏蘭特(Erling Haaland)開賽5分鐘閃電開紀錄，作客1:0擊敗倒數第二的般尼，完成全取3分的任務。藍月贏波後，33輪累積70分，與阿仙奴同分，雙方得失球差同為正37球，要以入球數目決定排名，前者以66球升上榜首，槍手少3個入球退居第2。

自首輪後再次領導群雄

曼城今季僅在首輪排過榜首，之後長居次席，如今時隔244日再度成為一哥，終結阿仙奴由去年10月3日起一直領導群雄的局面。而藍月在11日前還以踢少一場落後9分的差距排第2，當時以為爭冠無望，但他們先擊敗車路士，上周日又在天王山之戰主場2:1贏阿仙奴，再把握周末踢足總盃將今場提早至周三上演的時機，擊敗般尼升上榜首。

哥迪奧拿：餘下5輪靠實力和運氣幫助

過往曼城於33輪或以後排榜首，最終都取得冠軍，如今再現這吉兆，領隊哥迪奧拿矢言要一直贏落下：「我完全同意贏波是唯一重要的事情。然而我們要做點東西出來才能取勝，在比賽時要跑動、傳球和射門。」同時他指最後5輪要運動輔助：「運氣在生活中很重要，當然也要有表現去配上運氣。今場我們有28次射門，如果每場都能夠取得28次射門，遲早會幸運地贏下比賽。未來5場對阿仙奴和我們而言，都是硬仗。」
 

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