英超｜執教107日被車路士解僱 羅仙尼亞有望獲2.5億天價「分手費」

車路士周三宣佈解僱僅僅上任107日的主帥羅仙尼亞（Liam Rosenior），這位41歲的教頭，成為了班主托德波里（Todd Boehly）時代，最新一位下台的領隊。然而，這次「斬帥」的代價可能極為高昂。據英國傳媒《太陽報》報導，「藍戰士」或需為此支付高達2400萬英鎊（約2.5億港元）的天價「分手費」。

六年半長約成負累

羅仙尼亞在一月份才接替馬利斯卡（Enzo Maresca），與車路士簽下了一份長達六年半的合約，其年薪據報高達400萬英鎊。如今，在合約僅履行了107日後便被解僱，理論上，若合約中沒有特殊條款，車路士將需要支付剩餘合約的全部薪金，總額高達2400萬英鎊。

有機會只賠一年薪金

不過，亦有傳在經歷了前主帥樸達（Graham Potter）的天價賠償事件後，車路士管理層已改變了他們的做法。樸達當年被解僱時，獲得了約1300萬英鎊的賠償金。而另一位前帥普捷天奴（Mauricio Pochettino）亦獲得了1000萬英鎊。

據悉，羅仙尼亞最終不大可能獲得合約的全部價值，但他很可能會收到相當於一年薪金約400萬鎊(約4000萬港元）的賠償。

五連敗零入球 創112年尷尬紀錄

羅仙尼亞下台的導火線，是周二晚作客0:3慘敗予白禮頓的比賽。賽後，他公開怒斥球員的表現，而球迷亦高呼其下台。這場失利，令車路士在聯賽中錄得五連敗，並且一球未入，是球會自1912年以來，首次出現如此尷尬的紀錄。

