Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜泰利澄清未獲車路士邀請 對球隊前景感到憂慮

足球世界
更新時間：11:15 2026-04-23 HKT
發佈時間：11:15 2026-04-23 HKT

車路士周三宣佈解僱僅僅上任106日的主帥羅仙尼亞（Liam Rosenior），並任命麥法蘭（Calum McFarlane）為看守領隊，直至球季結束。消息一出，外界紛紛揣測球會傳奇隊長泰利（John Terry）會否回歸，加入臨時教練團隊。然而，泰利本人隨即在其社交媒體上澄清，他並無接獲球會的任何電話或訊息，並會繼續其在青訓學院的工作。

泰利：我會繼續留在青訓學院

目前在車路士青訓學院擔任兼職顧問的泰利，早前曾坦言，對於上次未能加入麥法蘭的臨時教練團隊感到失望。今次，他再次與一隊帥位擦身而過，他說：「我不知道麥法蘭的教練團隊會是怎樣，我沒有接到電話，也沒有收到任何訊息。我會繼續我在青訓學院的角色。」
儘管未能回歸一隊，泰利仍呼籲各方支持新帥：「我們會全力支持麥法蘭，他之前作客對曼城時做得很好。我們也會支持球員們，因為這是我們應該做的。」

對球會前景感擔憂

除了澄清傳聞，這位「藍戰士」傳奇亦對球會的現況及前景，表達了深切的憂慮。他解釋：「我今晚坐在這裏，擔心著我們球會將會發生什麼。我們在周末後需要一位新領隊，但我不確定管理層何時會作出決定。在我們目前的處境下，一位真正頂級的領隊會來車路士嗎？」
泰利又擔心球會可能因未能獲得歐洲賽資格，以及財政問題，而需要出售陣中的明星球員：「我們可能無法參加歐洲賽，我希望我是錯的。我們可能需要出售球員，而且可能會是我們最好的球員。我真的、真的很沮喪，更重要的是，很擔心。」
儘管如此，這位見慣風浪的前隊長，仍呼籲球員們要保持專注：「我見過17位領隊在我擔任隊長期間來來去去。球員們現在要做的，就是團結起來，專注於周末的比賽，忘記周遭所有的噪音。」車路士將在周日的足總盃準決賽中，硬撼列斯聯。

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
香港周圍都係「無處可去老人」？長者坐麥記發呆被指「無聊麻木」 內地網民熱議：要在大陸就多活動了
香港周圍都係「無處可去老人」？長者坐麥記發呆被指「無聊麻木」 內地網民熱議：要在大陸就多活動了
生活百科
19小時前
施明設靈丨妹夫鄧梓峰等藝人到場致哀 鍾志光爆靈堂內李家鼎三父子互動細節 鼎爺於場外手震食杯麵
03:05
施明設靈丨妹夫鄧梓峰等藝人到場致哀 鍾志光爆靈堂內李家鼎三父子互動細節 鼎爺於場外手震食杯麵
影視圈
15小時前
00後慳妹800萬置業上車 不視供樓為壓力「感恩擁真正屬於自己空間」
00後慳妹800萬置業上車 不視供樓為壓力「感恩擁真正屬於自己空間」
樓市動向
5小時前
施明設靈丨黃霑長子黃宇瀚罕露面 低調到場送別表姐施明 2年前受訪談亡父認曾關係疏離
施明設靈丨黃霑長子黃宇瀚罕露面 低調到場送別表姐施明 2年前受訪談亡父認曾關係疏離
影視圈
14小時前
施明設靈｜李家鼎李泳豪離場直奔酒店 拒出席明天解穢酒 李泳漢避答禁弟婦Agnes入靈堂風波
03:05
施明設靈｜李家鼎李泳豪離場直奔酒店 拒出席明天解穢酒 李泳漢避答禁弟婦Agnes入靈堂風波
影視圈
14小時前
居屋 綠置居 白居二2025｜4月底同步接受申請 一文睇清申請日期、地點及新措施
社會
18小時前
陳煒江美儀閃耀亞視群星聚會 TVB富貴女星出錢促成飯局 近日斥千萬入市啟德新樓
陳煒江美儀閃耀亞視群星聚會 TVB富貴女星出錢促成飯局 近日斥千萬入市啟德新樓
影視圈
21小時前
馬會主席廖長江（右二）及其太太（左一）獲「賽馬會社區七人欖球計劃」受惠者致謝。
馬會以欖球連繫社區
社會資訊
17小時前
憤怒鳥｜疑與家貓交惡日日「屎襲」單位 女住戶奇招盡出終投降｜有片
00:38
憤怒鳥｜疑與家貓交惡日日「屎襲」單位 女住戶奇招盡出終投降｜有片
奇聞趣事
2026-04-22 07:00 HKT
正義女神丨「虐貓女」陳若思富貴背景曝光 曾參選香港小姐 一原因與鍾培生結緣傳緋聞
正義女神丨「虐貓女」陳若思富貴背景曝光 曾參選香港小姐 一原因與鍾培生結緣傳緋聞
影視圈
13小時前