英超｜泰利澄清未獲車路士邀請 對球隊前景感到憂慮

車路士周三宣佈解僱僅僅上任106日的主帥羅仙尼亞（Liam Rosenior），並任命麥法蘭（Calum McFarlane）為看守領隊，直至球季結束。消息一出，外界紛紛揣測球會傳奇隊長泰利（John Terry）會否回歸，加入臨時教練團隊。然而，泰利本人隨即在其社交媒體上澄清，他並無接獲球會的任何電話或訊息，並會繼續其在青訓學院的工作。

泰利：我會繼續留在青訓學院

目前在車路士青訓學院擔任兼職顧問的泰利，早前曾坦言，對於上次未能加入麥法蘭的臨時教練團隊感到失望。今次，他再次與一隊帥位擦身而過，他說：「我不知道麥法蘭的教練團隊會是怎樣，我沒有接到電話，也沒有收到任何訊息。我會繼續我在青訓學院的角色。」

儘管未能回歸一隊，泰利仍呼籲各方支持新帥：「我們會全力支持麥法蘭，他之前作客對曼城時做得很好。我們也會支持球員們，因為這是我們應該做的。」

對球會前景感擔憂

除了澄清傳聞，這位「藍戰士」傳奇亦對球會的現況及前景，表達了深切的憂慮。他解釋：「我今晚坐在這裏，擔心著我們球會將會發生什麼。我們在周末後需要一位新領隊，但我不確定管理層何時會作出決定。在我們目前的處境下，一位真正頂級的領隊會來車路士嗎？」

泰利又擔心球會可能因未能獲得歐洲賽資格，以及財政問題，而需要出售陣中的明星球員：「我們可能無法參加歐洲賽，我希望我是錯的。我們可能需要出售球員，而且可能會是我們最好的球員。我真的、真的很沮喪，更重要的是，很擔心。」

儘管如此，這位見慣風浪的前隊長，仍呼籲球員們要保持專注：「我見過17位領隊在我擔任隊長期間來來去去。球員們現在要做的，就是團結起來，專注於周末的比賽，忘記周遭所有的噪音。」車路士將在周日的足總盃準決賽中，硬撼列斯聯。