西甲｜耶馬入12碼奠勝但傷出 巴塞隆拿1：0切爾達

巴塞隆拿今晨於西甲主場迎戰切爾達，有拉明耶馬射入12碼，以1：0小勝對手，繼續鞏固榜首優勢。但耶馬射入12碼後，走了兩步後便倒地，需要退下火線。

巴塞甫開賽十多秒便有攻門機會，但耶馬於右路大位起左腳射近柱，僅僅柱邊出界。36秒到切爾達有攻門機會，但柏保路杜蘭的射門，被巴塞門將祖安加西亞撲出。

耶馬入12碼後倒地，最終要被換走。美聯社

耶馬射入12碼，助巴塞全取3分。美聯社

耶馬入12碼後，隨即向場邊示意。美聯社

兩軍之後互有攻守，直到40分鐘巴塞才打開紀錄。耶馬於禁區內盤扭被敵軍守將踢跌，博得12碼，他親自操刀中鵠。但這名西班牙新星在射門後，小跑幾步之後即向場邊舉手示意，之後倒地，需要退下火線。巴塞半場領先1：0。

巴塞領先皇馬9分

巴塞今場面對力爭歐戰資格的切爾達，陷入苦戰。55分鐘費倫托利斯雖然接應柏迪的傳球，第一時間窩利破網，但他被判越位在先，入球無效。最終巴塞仍然守住1：0的勝局，賽後以27勝1和4負得82分續排榜首，領先次席的皇家馬德里9分；聯賽尚餘6輪。切爾達則以11勝11和10負得44分排在第7位。