英超｜般尼茅夫2：2列斯聯 1分壓車路士升上第7

般尼茅夫今晨主場迎戰列斯聯，於97分鐘失守被逼和2：2。般尼茅夫仍以1分力壓剛炒教練的車路士，升上第7位。

般尼茅夫兩度領先，但最終被扳平。美聯社

般尼茅夫2：2列斯聯。美聯社

般尼茅夫力壓車路士，升上第7位。美聯社

兩軍半場互無紀錄，到下半場60分鐘主隊才憑高洛比打破僵局。主隊在中場線附近搶得列斯聯的控球，隨即展開反擊，最終高洛比射破盧卡斯派利的十指關。8分鐘後，列斯聯憑般尼茅夫的烏龍球扳平，列斯聯左路手榴彈戰術，禁區內一輪混亂後，列斯聯的韋費特干洛圖急勁傳中，省中般尼茅夫的占士希爾改變方向入網，客軍扳平1：1。

般尼茅夫91分鐘食詐糊

般尼茅夫於85分鐘再度領先，泰拿阿當斯於右路傳中，19歲小將拉恩接應射入，主隊再次領先2：1。般尼茅夫於91分鐘有艾雲尼爾臣將皮球送入網窩，但VAR翻看後判入球無效，轉個頭到97分鐘，列斯聯憑桑恩朗達夫的入球絕平。

般尼茅夫最終以2：2賽和列斯聯，賽後仍以11勝16和7負得49分，以1分力壓剛解僱羅仙尼亞的車路士，升上第7位。列斯聯則以9勝13和12負得40分，排在第15位，領先降班區、第18位的熱刺9分但踢多場。