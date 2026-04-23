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英超｜車路士近4年炒5帥 加利仔轟班主：完全冇譜

足球世界
更新時間：05:31 2026-04-23 HKT
發佈時間：05:31 2026-04-23 HKT

車路士怒炒羅仙尼亞，是班主BlueCo收購球會近4年來，解僱的第5名主帥。曼聯名宿加利尼維利表示從來不認為羅仙尼亞能夠執教至合約完結，但這反映班主「完全不知道自己在做什麼」。

羅仙尼亞被車路士解僱。美聯社
羅仙尼亞被車路士解僱。美聯社
車路士上場英超以0：3不敵白禮頓。美聯社
車路士上場英超以0：3不敵白禮頓。美聯社

BlueCo於2022年收購車路士，杜曹在2022年9月離任後，車路士曾聘請樸達、林柏特、普捷天奴、馬列斯卡以及羅仙尼亞，不到4年已經5次炒教練。最新「落鑊」的羅仙尼亞是於今月1年，從BlueCo旗下姊妹球隊斯特拉斯堡轉投車路士，當時簽約至2032年。

加利仔表示自己從來沒有預期羅仙尼亞能夠執教至合約完結，但這並非針對羅帥，而責任在於班主及管理層。他說：「羅仙尼亞離隊我並不驚訝，我驚訝的是今天就走。既然簽了6年合約，就會讓他捱到季尾」

「6年、8年合約 由一開始就很荒謬」

車路士剛剛經歷英超五連敗，來季歐戰資格危危乎。加利仔認為羅仙尼亞自己明顯地會對吞敗感到失望，「但現在是時候讓班主、體育總監和球員們好好反省，自己在過去數周所扮演的角色……那些6年、8年合約，由一開始就很荒謬，班主根本不知道自己在做什麼」。

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