英超｜曼城1球小勝壓阿仙奴升榜首 般尼降班

曼城壓過阿仙奴，升上英超榜首。「藍月」作客般尼，憑夏蘭特5分鐘的入球，以1：0小勝對手。曼城賽後追至與阿仙奴同分，憑多3個入球壓過對方升上榜首。般尼則確定降班。

夏蘭特一箭定江山

藍月5分鐘開紀錄，來自一次反擊，謝利美杜古直線傳送予夏蘭特，後者單刀射破般尼門將杜巴夫卡的十指關，曼城領先1：0。曼城之後狂攻，希望取得奠勝球，但尼高奧萊利25分鐘接應右路角球，於遠柱頭槌攻門，被杜巴夫卡撲出。客軍下半場多次施射，但均無法攻破般尼大門，仍未礙他們全取3分。

般尼0：1曼城。美聯社

夏蘭特一箭定江山。美聯社

曼城與阿仙奴同分，憑得球力壓對方升上榜首。美聯社

曼城得球比阿仙奴多3球

曼城最終以1：0擊敗般尼，賽後以21勝7和5負得70分，勝和負與阿仙奴相同；兩軍得失球差均為+37球，曼城比阿仙奴多3個入球（66：63），力壓對方升上榜首。值得留意的是，曼城下一場英超是5月4日作客愛華頓，此前阿仙奴會先踢兩場英超，分別主場鬥紐卡素和富咸，意味着曼城下一次英超出場前，阿仙奴有機會以6分再次領先。

至於落敗的般尼，賽後以4勝8和22負得20分，續排第19位。般尼落後安全區、第17位的韋斯咸13分，他們賽事尚餘4場下，確定降班，來季英冠見。