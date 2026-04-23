英超｜車路士怒炒羅仙尼亞 執教不足4個月落鑊

車路士吞英超5連敗兼且零入球後，今晨宣布解僱主帥羅仙尼亞。羅帥上任不足4個月，各項賽事領軍23場僅取11勝。

羅仙尼亞今年1月才上任車路士主帥一職，當時簽約5年半。但球隊近5仗英超全敗之餘，這5場入球均「食蛋」，是自1912年來首次。車路士今晨宣布解僱對方。球會官方聲明指：「羅仙尼亞自季中上任以來，一直以最高的誠信和專業態度處事。這並非輕率的決定，然而近期的成績和表現已遠低於應有水準，而今季仍有太多值得爭取的東西。」

車路士怒炒羅仙尼亞。路透社

麥法蘭任看守主教練至季尾。法新社

麥法蘭任看守主教練至季尾

「藍戰士」將以麥法蘭出任看守主教練，直至今季完結。麥法蘭在前主帥馬利斯卡於1月被解僱時，也短暫掌舵「救火」，領軍兩場取得1和1負。麥法蘭首戰將是足總盃4強鬥列斯聯；車路士在英超餘下4場對手為諾定咸森林、利物浦、熱刺和新特蘭。

車路士昨仗以0：3不敵白禮頓後被對手反壓，目前以13勝11和10負得48分跌落第7位，距離來季歐聯資格、第5位的利物浦7分。「藍戰士」踢多場下，與第8賓福特和第9般尼茅夫同分，領先第10位的愛華頓1分，領先第11位的新特蘭2分；「車仔」領先第12位的富咸多3分，但比對方踢多兩場，來季歐戰資格危危乎。