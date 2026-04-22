英超｜曼城主帥哥迪奧拿派定心丸 洛迪傷勢無礙將盡快復出

曼城中場核心洛迪卡斯簡迪（Rodri），在上輪英超大戰對阿仙奴末段傷出，將要缺席今晚英超作客般尼之戰。不過，曼城領隊哥迪奧拿(Pep Guardiola)向球迷派定心丸，指洛迪腹股溝傷患不嚴重，預計不會因此而提早「收咧」，會盡快復出助藍月爭冠。

洛迪是曼城的中場主將。美聯社

洛迪是曼城的中場主將。美聯社

曼城中場洛迪(左)因傷今晚對般尼缺陣。美聯社

哥帥暗示復出在望

洛迪在日2:1擊敗爭標主要對手阿仙奴的關鍵一戰末段因傷被換出，引起了球迷的擔憂。哥迪奧拿在賽前記者會上證實洛迪今晚對般尼缺陣，但暗示他很快會復出：「我認為他明天（對般尼）還未準備好。我們會再看看接下來的比賽，例如對陣修咸頓的足總盃準決賽，或者對陣愛華頓的聯賽能否上陣。」

幸運的是，在對陣般尼後，曼城將有12天的聯賽休戰期，這為洛迪的康復提供了寶貴的時間。

與B施華組成黃金中場

洛迪在經歷了18個月的傷患困擾後，今季狀態全面回歸，與貝拿度施華（Bernardo Silva）組成了統治級的中場組合，是曼城能重返爭標行列的關鍵因素。哥迪奧拿說：「他們兩人都經驗豐富，擁有非凡的個性。他們不再是年輕小伙子，他們知道這種級數的比賽應該如何應對，他們的表現非常出色。」