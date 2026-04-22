西甲｜驚傳與名宿女兒拍拖 貝迪斯中場迪奧沙離奇被「雪藏」

西甲球會貝迪斯近日爆出一宗離奇的「場外風波」。據葡萄牙傳媒《A Bola》報導，陣中26歲的哥倫比亞中場尼臣迪奧沙（Nelson Deossa），因被指與球會名宿兼現任董事會成員祖亞昆（Joaquin）的19歲女兒丹妮娜山齊士（Daniela Sanchez）秘密拍拖，於3月中遭到球會「雪藏」，連續四場比賽未獲上陣機會。

連續四場未獲上陣機會

迪奧沙自3月12日歐霸作客對陣彭拿典奈高斯的比賽後，各項賽事連續4場未為貝迪斯披甲上陣。報導指，他的缺陣引發了關於他與丹妮娜可能存在戀情的謠言，並暗示他被排除在比賽名單之外，是出於非體育原因。

對於甚囂塵上的傳聞，迪奧沙似乎亦有所聞，他在社交媒體上分享了一段耐人尋味的引文：「無論他們說好話還是壞話，就讓他們說吧。這就是好名聲。他們已經在談論任何事情了。」

而緋聞女主角丹妮娜，似乎亦在社交媒體上打破沉默，她分享了一張在海灘拍攝的照片，並寫道：「人們不知道如何處理自己的生活，但對於你的生活，他們卻看得一清二楚。」字裡行間，似乎在回應外界的揣測。

名宿祖亞昆女兒成焦點

現年41歲的祖亞昆是貝迪斯及西班牙國家隊的傳奇球星，他為貝迪斯上陣多達528次，贏得兩次西班牙國王盃冠軍，在2023年退役後，進入了球會的董事會。他與妻子育有兩名女兒，而年僅19歲的丹妮娜正是其中之一。

迪奧沙加盟後表現平平

迪奧沙在去年夏天以約1100萬英鎊（約1.08億港元）的身價，從墨西哥球隊蒙特雷加盟貝迪斯。他曾在首屆世界冠軍球會盃中表現出色，協助球隊擊敗多蒙特，因而獲得登陸歐洲的機會。然而，他在西班牙的表現卻未如理想，至今仍未能站穩陣腳。如今再爆出這宗「桃色風波」，為其在貝迪斯的前景，蒙上了一層厚厚的陰影。