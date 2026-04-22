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亞冠精英盃│町田澤維亞贏1:0爆冷入決賽 沙比阿爾阿里完場前追和被VAR推翻 原因意想不到

足球世界
更新時間：15:21 2026-04-22 HKT
發佈時間：15:21 2026-04-22 HKT

周二亞冠精英盃4強在沙特阿拉伯上演，日職球隊町田澤維亞憑鋒將相馬勇紀一箭定江山，1:0爆冷擊敗阿聯酋代表沙比阿爾阿里，隊史首度參加此賽事就殺入決賽，將與力爭衛冕的沙特豪門吉達艾阿里爭奪桂冠。沙比阿爾阿里於補時2分鐘一度扳平，可是球證翻看VAR後，發現其守將未等町田完成換人，就開出界外球進攻，判入球無效，最終因這件罕見的事件而無緣決賽。

町田澤維亞首戰亞冠即入決賽

2024年才首次升上日職的町田澤維亞，憑去屆勇奪日職季軍的成績而參加亞冠青英盃，並一路過關斬將殺入4強。他們在今仗延續神話，面對整體實力較強的沙比阿爾阿里力保不失，更在開賽13分鐘把握敵衛犯錯，由前鋒相馬勇紀射入全場唯一入球，贏1:0入決賽。他們將於周六與衛冕冠軍吉達艾阿里爭冠，後者在同日另一場準決賽以2:1擊敗神戶勝利船。

未完成換人就開界外球 阿爾阿里入球被推翻

而今場下半場補時階段出現罕見一幕，沙比阿爾阿里鋒將古靴美巴拉於補時2分鐘禁區外射入世界波扳平，全隊球員瘋狂慶祝。然而球證桑伊雲斯之後走到場邊翻看VAR，發現入波前町田正在換人，沙比阿爾阿里守將山度士於換人行動完成已開出界外球，再輾轉由古靴美巴拉射入，逐判定入球無效。沙比阿爾阿里眾將圍著球證投訴未能改變其決定，最終輸0:1無緣決賽。

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