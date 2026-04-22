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意大利盃｜查漢奴古領國米神奇反勝 豪言要奪取本土雙冠王

足球世界
更新時間：13:25 2026-04-22 HKT
發佈時間：13:25 2026-04-22 HKT

國際米蘭在周二的意大利盃四強次回合，主場以3:2反勝科木晉級決賽。交出兩入球一助攻的國米贏波功臣查漢奴古，賽後豪言要助球隊包辦今季意甲和意大利盃的本土「雙冠王」錦標。

頭槌建功帶點運氣

查漢奴古今仗表現神勇，先以一記遠射為球隊破蛋，再以一記頭槌入槌助國米扳平。最後，他更助攻蘇錫（Petar Sucic）射入奠勝球，上演絕地反擊。賽後，當被問及他為國米攻入的第一個頭槌時，查漢奴古謙虛地說：「我之前在德國也進過一個。帶點運氣，但我很高興我改變了比賽。我們知道對陣科木總是很困難，他們懂得如何比賽，但在下半場，我們做好了自己的工作。」

劍指本土雙冠王

憑藉這場勝利，國米將會在下月的意大利盃決賽中，與阿特蘭大或拉素的勝方，爭奪冠軍。目前，他們在聯賽中亦遙遙領先，最快可在本週末作客拖連奴的比賽後，提前鎖定第21個意甲冠軍。
對於今季的目標，查漢奴古毫不掩飾其雄心：「這就是我們想要的那兩個獎盃（意甲及意大利盃）。我們很高興能晉身決賽，但現在有更重要的聯賽在等著我們，我們也想贏下它。」若國米最終能包辦雙冠，其主帥捷禾（Cristian Chivu）將會成為自2010年「特別的一個」摩連奴（Jose Mourinho）後，首位帶領「藍黑軍團」達成此創舉的教練。

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