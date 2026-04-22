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英超│車路士5連敗主帥定球員有責任？ 羅仙尼亞成藍獅最差教頭 名宿幫手鬧球員

足球世界
更新時間：13:11 2026-04-22 HKT
發佈時間：13:11 2026-04-22 HKT

周二英超車路士作客0:3大敗予白禮頓，聯賽已5連敗，主教練羅仙尼亞賽後直接炮轟球員，稱正選11人只有3、4位拚盡全力，其餘鬥志欠奉。然而羅仙尼亞帶隊踢了13場聯賽輸6場，是隊史於英超輸波比例最高的教頭，數據顯示他執教能力差。對於藍獅沉淪究竟是球員定主帥問題，一眾車路士名宿意見一致，直言是球員責任。

羅仙尼亞炮轟球員鬥志欠奉。路透社
羅仙尼亞炮轟球員鬥志欠奉。路透社
車路士隊長安素費南迪斯為球會輸波而感到失望。路透社
車路士隊長安素費南迪斯為球會輸波而感到失望。路透社

13場英超輸6場 成車路士最差教頭

連同今仗，羅仙尼亞帶領車路士踢了13場英超，只得5勝2和6負的劣績，他成為藍獅隊史執教至少5場英超比賽，而輸波比率最高的教頭，統計數據證明其領軍功力一般。他賽後直斥球員無鬥志，但球隊今仗轉踢3後衛陣式，戰將明顯不適應，中堅杜利奧查洛巴語帶相關道：「我們制定了比賽計劃，也努力執行了，但不知道為何踢得如此艱難。」

名宿撐羅仙尼亞鬧球員

球員和羅帥意見不同，但一眾藍獅名宿就將球隊沉淪的問題指向球員，前中堅加利卡希爾表示：「這場比賽找不到任何積極的東西，某程度上我為羅仙尼亞難過，是球員辜負了他。球隊在最後20分鐘似乎已接受了自己的命運，每球第二點都搶不到，被人看出沒有鬥志。」而前中場薛維爾指球隊的跑動距離比對手少，明顯是球員的鬥志問題。

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