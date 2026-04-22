英超│韋碧克第7次攻破車路士大門 突然模仿舊隊友C朗慶祝動作 球迷：「串」加拿祖？

白禮頓在周二英超主場3:0輕取車路士。路透社

白禮頓在周二英超主場3:0輕取車路士，韋碧克(Danny Welbeck)補時入波為球隊埋齋，他慶祝時意外地模仿前曼聯隊友C朗拿度的招牌「Siu」慶祝動作，網民估計是否「串」車路士翼鋒阿歷真度加拿祖。而這名35歲老將今季持續大勇，本季聯賽已攻入13球，追平隊史單季英超入球紀錄。同時他第7次攻破藍獅大門，是他在英超賽場取得最多入球的對手。

韋碧克第7次攻破車路士大門。法新社

韋碧克模仿C朗入球動作

韋碧克今場先任後備，到83分鐘才替補出場。他上陣不久即有貢獻，補時1分鐘接應守將迪古柏的傳中，鏟射破網領軍3球輕取車路士。此子建功後走向角球旗，跳起轉身攤開雙手落地，意外地採用前曼聯隊友C朗拿度的招牌「Siu」慶祝動作。韋碧克2008年於母會曼聯出道，與C朗合作了一起，後者在09年轉投皇家馬德里。有網民估計韋碧克此舉是否「串」車路士翼鋒阿歷真度加拿祖，據報後者是曼聯隊內不受歡迎人物，紅魔左閘勞基梳爾在上輪擊敗藍獅後，於社交媒體上載他與加拿祖短兵相接的相片，得到多位隊友點贊，韋碧克此舉或許隔空支持魔將。

13球成本季英超最多入球英格蘭球員

而這名35歲中鋒本季英超已入13球，追平格連梅利保持的隊史單季英超入球紀錄，亦是今屆英超最多入球的英格蘭土1本球員。此外他第7次於英超賽場攻破車路士大門，是他在聯賽入球最多的對手之一，與韋斯咸一樣。韋碧克賽後喜言：「全隊上下都表現出色，贏得對抗，積極搶拼，爭取第2點。這是一場非常精彩和強勢的比賽，能夠入3球兼零封對手太好了，這是一場積極的勝利。」