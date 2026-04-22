西甲｜皇馬主帥艾比路亞承認爭標機會渺茫 強調絕不放棄奮戰到底

皇家馬德里在周二西甲主場2:1擊敗艾拉維斯，餘下6輪聯賽落後少打一場的一哥巴塞隆拿6分。皇馬主帥艾比路亞（Alvaro Arbeloa）賽後指球隊必須對自身有更高的要求，並強調在數學上仍有可能奪標情況下，絕不放棄爭奪冠軍的希望。

決出冠軍前戰鬥到底

對於今季西甲的爭冠形勢，艾比路亞顯得相當務實：「直到數學上不可能之前，我們當然還有機會。如果有一天，我們真的沒有任何機會，輸掉了聯賽，而巴塞隆拿贏得了冠軍，我們會向他們表示祝賀。但在那之前，我們會繼續為此奮鬥。即使那一天真的到來，我們也會在餘下的比賽中繼續戰鬥，這是對我們的要求。」

他為球隊定下了明確的目標：「我們餘下還有六場比賽，我們的目標就是無論西甲冠軍歸屬如何，都要贏下這六場比賽。」

籲球員提高自我要求

艾比路亞認為，球隊若想在下個賽季重奪聯賽冠軍，必須從現在開始，提高對自己的要求。他說：「我的信息非常明確，我們有要求和責任。如果我們想在明年贏得西甲冠軍，我們需要改進的一點，就是對自己要求更多。無論對手是誰，無論賭注是什麼，我們都必須能夠對自己要求更多。」

力撐雲尼斯奧斯

今仗部分主場球迷對翼鋒雲尼斯奧斯祖利亞（Vinicius Junior）報以噓聲，艾比路亞亦特別為其愛將辯護。他表示，雲尼斯奧斯是一位真正的「馬德里主義者」，對會徽和球衣有著深厚的感情，並讚揚他在球隊困難時期，能勇敢地肩負起責任。

艾比路亞指出：「我不覺得這是普遍現象，也不是每天都發生。我很高興看到雲尼斯奧斯今天所做的，將最初的噓聲變成了掌聲。這才是我所關心的。」他堅信，雲尼斯奧斯得到了絕大部分皇馬球迷的愛戴，並希望他能在球隊效力多年。