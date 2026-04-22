英超｜曼聯中場明奈三個月經歷天堂與地獄 由頻臨離隊到加薪4倍續約

僅僅三個月前，還因被前主帥冷落而心灰意冷、瀕臨離隊的曼聯青訓中場明奈（Kobbie Mainoo），如今在看守領隊卡域克（Michael Carrick）的麾下迎來了徹底重生！據英國傳媒報導，這位剛滿21歲的英格蘭中場，答允與「紅魔鬼」簽下一份周薪高達12萬英鎊（約118萬港元）的長約，其人工將翻足四倍，合約期更直至2031年。

三個月前險離隊 如今人工翻四倍

今季對於明奈而言，可謂經歷了天堂與地獄。在球季初段，他於前主帥魯賓艾摩廉（Ruben Amorim）的麾下苦無上陣機會，一度對其在奧脫福的生涯感到絕望。為了爭取入選英格蘭世界盃大軍的機會，據報他當時已準備好在冬季轉會窗，以借將身份離隊，加盟意甲的拿玻里。

卡域克上任成生涯轉捩點

然而，隨著艾摩廉被辭退，由名宿卡域克接任看守領隊一職，明奈的命運亦迎來了180度轉變。卡域克上任後，隨即對這位年輕中場委以重任，而明奈亦不負所託，憑藉著出色的表現，在曼聯中場站穩陣腳，並幫助球隊在聯賽榜上攀升至第三位，成為了球隊不可或缺的一員。

重返英軍出戰世界盃

據悉，雖然卡域克一向不願直接介入球員的合約談判，但他對明奈的欣賞溢於言表。他曾親自向球會高層表達，必須留住這位極具長遠價值的明日之星，並完全贊同球會為其提供一份與其重要性相符的高薪長約。

從險被外借的失意人，到如今成為球隊核心及英格蘭國腳，明奈的華麗轉身，全賴恩師卡域克的慧眼識英雄。如今，他不但重返英格蘭大軍名單，更對出戰六月份在北美舉行的世界盃，充滿信心。