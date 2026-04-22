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英超│車路士爆內訌 羅仙尼亞鬧球員無盡力 「僅3、4人有心踢﹗」

足球世界
更新時間：11:50 2026-04-22 HKT
發佈時間：11:50 2026-04-22 HKT

車路士在周二英超作客0:3大敗予白禮頓，聯賽5連敗兼沒有入球之餘，全場捱打無中目標攻門，表現遠在水準之下。該隊賽後更爆發內訌，主教練羅仙尼亞毫不掩飾直斥球員無鬥志，陣上只有3、4名球員全力以赴，更指不可能每次都為他們辯護，自己都受夠了。

車路士沒有中目標攻門

今場車路士開賽3分鐘即失守，換邊後再失2球，淨吞白禮頓三強。該隊全面捱打，統計數據慘不忍睹，全場6次起腳4次被封堵，2次偏離目標，沒有中目標攻門，預期入球值(xG)只有0.38，比9次中目標射門、xG達到2.17球的白禮頓輾壓。而藍獅於英超已5連敗，期間更一球不入，認真丟臉。

羅仙尼亞開火鬧球員

該隊主教練羅仙尼亞賽後忍不住開火炮轟：「今場各方面都令人無法接受，這與我希望在球場上看到的完全相反。我很憤怒、很沮喪，感到麻木，情況必須盡快好起來。」他續指可以原諒失誤導致失球、可以原諒射門未能命中目標，但不可原諒輸掉各種五五波的對抗，以及躲避頭槌，「我更失望是輸波方式，我們只有3、4名球員拚盡全力，其他球員的表現拖了後退。」

稱不可能每次為球員辯護

羅仙尼亞稱自己不可能每次都為球員們辯護，真的不能再接受，今場這不單是車路士本季表現最差的一場，更是他生涯最不堪的比賽。

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