西甲｜皇家馬德里重返勝軌2：1挫艾拉維斯 落後巴塞6分

皇家馬德里今晨於西甲主場迎戰艾拉維斯，憑麥巴比和雲尼斯奧斯祖利亞各建一功，以2：1擊敗對手。皇馬賽後以6分落後榜首的巴塞隆拿，兼踢多一場。

連同歐聯8強兩回合不敵拜仁出局，皇馬各項賽事4場不勝。「銀河艦隊」今晨迎戰艾拉維斯，憑麥巴比於禁區邊起腳、省中敵軍守將改變方向下近柱入網，以1：0領先半場。

皇家馬德里2：1艾拉維斯。路透社

雲尼斯奧斯為皇馬射成2：0。路透社

麥巴比與雲尼斯奧斯各建一功。路透社

麥巴比、雲尼斯奧斯各建一功

下半場50分鐘，雲尼斯奧斯於禁區外遠射，於門前彈地近柱入，助皇馬領先至2：0。62分鐘，巴謙戴亞斯於左路大位起腳，皮球過得了艾拉維斯門將安東尼奧施維拉，但過不了及時護空門的坦拿基亞。艾拉維斯於93分鐘破蛋，憑東尼馬天尼斯門前後腳加一腳改變方向，攻破皇馬大門。但為時已晚，皇馬最終以2：1擊敗艾拉維斯。

皇馬聯賽近兩場經歷1負1和後，重返勝軌，賽後以23勝4和5負得73分續排第2位，落後榜首的巴塞6分兼踢多場；巴塞將於今晚深夜主場迎戰切爾達。艾拉維斯則以8勝9和15負得33分，暫時排在第17位。