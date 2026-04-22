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意大利盃｜國際米蘭連追3球 反勝科木晉決賽

足球世界
更新時間：06:23 2026-04-22 HKT
發佈時間：06:23 2026-04-22 HKT

國際米蘭與科木今晨於意大利盃4強對碰，國米落後兩球下連追3球，以3：2擊敗科木晉級。科木離隊史首晉意大利盃決賽只差一步，教練法比加斯賽後表示「還未與國米在同一水平，但已接近了」。

科木一度領先兩球。美聯社
科木一度領先兩球。美聯社
國際米蘭晉身意大利盃決賽。美聯社
國際米蘭晉身意大利盃決賽。美聯社
查漢奴古梅開二度助國米扳平。美聯社
查漢奴古梅開二度助國米扳平。美聯社

查漢奴古梅開二度

科木於4月12日才與國米於聯賽碰頭，當時以3：4僅敗。今晨兩軍再於意大利盃對碰，科木開賽勢頭再次佔先，憑巴杜連拿與盧卡斯達根夏先後於32和48分鐘入球，以2：0領先。但國米之後憑查漢奴古梅開二度扳平，他先於69分鐘在禁區頂起腳得手，再於86分鐘接應左路傳中頂成2：2。89分鐘，國米中場彼達蘇錫的入球，粉碎科木首次晉身意大利盃決賽的希望。國際米蘭最終反勝3：2晉級。

法比加斯：科木相當接近國米水平

科木2017年經歷破產，2021年仍在意丙作賽，如今距離意大利盃決賽只是一步之遙。教練法比加斯賽後表示滿意球隊發展：「我清楚記得兩年半前，我們這段旅程的起點，如今我們正爭取晉身意大利盃決賽，又在數周內兩度與國際米蘭鬥得難分難解。這一切固然美好，但我知道我們從哪裡走來。他們上季打入歐聯決賽，是慣於勝利的球隊。我們與國際米蘭是否在同一水平？不是，但我們已相當接近。我們只是在最後一腳仍略遜一籌。」

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