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英超｜車路士作客白禮頓吞3蛋跌落第7 聯賽五連敗兼零入球

足球世界
更新時間：05:51 2026-04-22 HKT
發佈時間：05:51 2026-04-22 HKT

車路士爭取來季歐聯資格現暗湧，今晨於英超作客白禮頓慘吞3蛋後，被對方壓過跌落第7位，兼且落後第5位、掌握歐聯入場券的利物浦7分並踢多場。車路士已在英超吞下五連敗，兼且這5場均沒有入球。

白禮頓全場佔優

「藍戰士」今場缺少高爾彭馬和祖奧柏度，白禮頓開賽3分鐘便有黃金機會，遠柱無人看管的三笘薰接應右路傳中，第一時間撞射，但被山齊士擋出底線。但之後的角球便隨即失守，車路士前柱解圍變跣後到禁區中路，防線完全走甩白禮頓的卡迪奧盧下，後者起腳射破山齊士十指關。

之後白禮頓主導戰局，15分鐘雲赫基接應右路傳中頭槌攻門，再被山齊士飛身撲出。18分鐘，山齊士傳球失誤被白禮頓的卡路士巴利巴，後者橫傳予軒素活起腳，但被車路士的杜利奧查洛巴護空門。車路士半場落後0：1。

羅仙尼亞帥位危危乎。法新社
羅仙尼亞帥位危危乎。法新社
韋碧克助白禮頓埋齋。法新社
韋碧克助白禮頓埋齋。法新社
車路士大門3次被攻破。法新社
車路士大門3次被攻破。法新社

韋碧克助白禮頓埋齋

但下半場仍是白禮頓的世界，56分鐘白禮頓憑快速反擊，最終由軒素活將皮球送入網窩。91分鐘，白禮頓簡單3腳便撕破車路士防線，先是由門將華布根開死球大腳斬向前，左路的迪古柏於底線傳中，接應的韋碧克無人看管下鏟射入網。

車路士最終作客以0：3落敗，賽後以13勝9和12負得48分，被白禮頓反壓暫時跌落第7位。車路士被第8至12位的球隊多踢1場，只比第12位的富咸多3分；另外第13位的水晶宮少踢兩場落後5分，意味著車路士的排名，有機會再向下跌。

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