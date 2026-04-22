英超｜哥迪奧拿沒特別在意得失球 「最重要只是贏波」

曼城今晚深夜出征般尼，只要贏波便可憑得失球壓過阿仙奴，升上英超榜首。曼城能夠收窄分差，最關鍵一戰可數上輪正面對壘擊敗阿仙奴；領隊哥迪奧拿談及那一役賽後，敗北的阿仙奴隊長迪格蘭賴斯被鏡頭捕捉到，積極鼓勵垂頭喪氣的隊友們，對此讚不絕口。

賴斯被捕捉到賽後向隊友說「爭標未完結」，哥迪奧拿接受《天空體育》訪問時，談及那一幕：「很喜歡，真的很喜歡，這就是阿仙奴高踞榜首的原因。我當天看到，顯示了賴斯的意思，那就是阿仙奴的心態，在聯賽和聯賽盃我們都有遇到過，那就是他們有多強的爭勝心。」

哥帥欣賞賴斯在輸波後，仍立即激勵隊友的精神。法新社

曼城力追阿仙奴。法新社

哥帥與阿迪達在爭標戰鬥法。法新社

哥帥認為這是阿仙奴能夠踢出今季佳績的原因：「不然他們不可能踢出今季佳績，在英超高踞榜首，又在歐聯保持不敗，有阿迪達之餘，也有遵從指令的球員。在困難的時刻，他們仍保持韌性，講出我們還在去激勵士氣。這正好說明餘下的數仗，在這場錦標爭奪戰中，我們面對的對手是什麼樣。」

「得、失球需同時兼顧」

談到得失球，哥帥表示並沒有特別想這件事：「最重要的只是贏波。贏波就夠了。比賽本身會決定你怎樣踢、入幾多球。當然你要盡力爭取多入幾球，但目標始終是贏波。1：0贏？完全沒問題。這就是目標。因為有時你會說：『我們要大比數贏』，但結果可能對手打出72次反擊，入了5球。得失球差是要入球同時不失球，而不是只顧一邊。」