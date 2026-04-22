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奧迪足球峰會｜麥堅尼站隊阿士東維拉 艾芬堡對球迷深夜支持球隊感敬佩

足球世界
更新時間：08:00 2026-04-22 HKT
發佈時間：08:00 2026-04-22 HKT

「奧迪足球峰會2026」拜仁慕尼黑對阿士東維拉將於8月7日在啟德主場館上演，主辦單位周二舉辦開幕禮，更邀請到拜仁名宿艾芬堡(Stefan Effenberg)和維拉名宿麥堅尼(Alan McInally)到場，曾效力過2隊的麥堅尼選擇支持維拉，艾芬堡對凌晨特意支持球隊的球迷表示敬佩。

艾芬堡和麥堅尼亦有交換波衫。攝影：魏國謙
艾芬堡和麥堅尼亦有交換波衫。攝影：魏國謙
拜仁名宿艾芬堡和維拉名宿麥堅尼出席開幕禮。攝影：魏國謙
拜仁名宿艾芬堡和維拉名宿麥堅尼出席開幕禮。攝影：魏國謙

麥堅尼表態撐維拉 艾芬堡指球迷深夜睇波展現出「一家人」精神

艾芬堡和麥堅尼被問到對於球員們可以到啟德主場館是否感到興奮時，2人也表示很高興能到訪啟德主場館，相信球迷和球員也會很興奮，並指明日將會有機會親身到訪。而被問到香港球迷們大多在凌晨時分看球賽支持愛隊，而這份能量在比賽中會不會對球員有什麼影響時，艾芬堡則直言對球迷的支持感到敬佩，他也表示球迷們展現了拜仁一直說的「Mia San Mie(我們就是我們)」的精神：「這就是我們拜仁所說的「Mia san mia」，我們是一家人。那麼為了看拜仁的比賽而熬夜，時間就不再是問題。我們必須團結在一起，無論是凌晨三點還是五點任何時候，這真的很棒也絕對值得尊敬。」

艾芬堡對於球迷特意深夜睇波支持球會感敬佩。攝影：魏國謙
艾芬堡對於球迷特意深夜睇波支持球會感敬佩。攝影：魏國謙
同時效力過2隊的麥堅尼選擇支持維拉。攝影：魏國謙
同時效力過2隊的麥堅尼選擇支持維拉。攝影：魏國謙

蘇格蘭前鋒麥堅尼曾在1988年助阿士東維拉升班，之後在1989年轉投拜仁慕尼黑，而被問到到時會支持那一隊時，他則笑指：「我現在會說是阿士東維拉，我其實想說蘇格蘭的這樣我就沒有壓力。但我必須說我很幸運可以曾為阿士東維拉效力，亦曾可以和艾芬堡一起踢波，而有機會可以為拜仁效力也是很具吸引力，但我必須說阿士東維拉就是我的球隊。」

 

記者/攝影：魏國謙

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