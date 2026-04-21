奧迪足球峰會2026｜拜仁慕尼黑、阿士東維拉相隔多年再訪港 8月7日會師啟德 5月14日公開售票

今夏香港足球盛事一浪接一浪，除了雲集4支歐洲勁旅的「香港足球盛會2026」外，在8月7日啟德主場館將會上演「奧迪足球峰會2026」，由德甲班霸拜仁慕尼黑對上英超勁旅阿士東維拉，周二晚主辦單位舉辦啟動禮，邀請到2隊名宿出席並公佈更多詳情。

「奧迪足球峰會2026」將於8月7日在啟德主場館，為香港球迷帶來2支歐洲勁旅，由拜仁慕尼黑對上阿士東維拉，主辦單位廓開體育周二在尖沙咀金普頓酒店舉行啟動禮，邀請到文化體育及旅遊局局長羅淑佩、體育專員蔡健斌、足總主席霍啟山出席，同場亦有拜仁名宿艾芬堡(Stefan Effenberg)和維拉名宿麥堅尼(Alan Mclnally)。文體旅遊局局長羅淑佩致辭時表示2隊在各賽場的表現同樣十分出色，相信當日的比賽會是很精彩的強強對話，亦希望遠道而來的球隊和球迷除了欣賞比賽外也可以抽空感受香港其他方。足總主席霍啟山亦表示：「賽事不僅加強了我們與國際賽事的聯繫，也讓本地球迷有機會在最高水平上體驗不同的足球文化和風格。你可以看到，透過這個過程，我們引進了來自不同國家、不同聯賽的隊伍。香港作為亞洲國際都會，我們希望能將這些國際元素全部帶到香港的核心。」而球迷擔心在世界盃後會否影響到球星出場，但主辦單位廓開體育總經理周權慶未有回應

拜仁首席行銷長兼董事會成員卡斯柏致辭時亦不忘再鞭在歐聯中擊敗皇馬，他亦表示球隊會為球迷帶來一系列活動旨在令球迷可以更接近球隊：「除了比賽本身，我們還將舉辦一系列周邊活動。有像艾芬堡這樣的球隊傳奇人物參與，我們將提供大量與球隊近距離互動的機會。旨在讓球迷更貼近我們、更貼近球隊。」而維拉首席營運官赫頓亦表示2隊在歷史上有不少淵源，例如1982年在歐冠盃決賽的對決，很感謝團隊給予我們機會並促成今次賽事。

「奧迪足球峰會2026」拜仁慕尼黑對阿士東維拉將會在8月7日，在啟德主場館上演，門票價格將介乎$388-$2688，優先售票將在4月30日在KLOOK和Trip.com發售，公開售票將於5月14日在快達票發售。