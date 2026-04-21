香港足球盛會2026｜四大名宿齊集香江造勢 拒絕「玩玩下」保證啟德上演歐聯級進攻大戰

「香港足球盛會2026」今夏重臨香江！曼城、車路士、國際米蘭及祖雲達斯四大歐洲豪門，將於7月底至8月初會師啟德主場館。大會特意邀請四隊名宿，曼城的胡禮菲臘斯（Shaun Wright-Phillips）、車路士的迪馬堤奧（Roberto Di Matteo）、國米的韋利（Christian Vieri）及祖雲達斯的戴維斯（Edgar Davids）齊集香港造勢。四位名宿大讚啟德主場館之餘，更齊聲預告今夏的季前賽絕非「玩玩下」，保證球迷能在啟德欣賞到歐聯級別的進攻大戰！

名宿預告「真刀真槍」 韋利：球迷將看見最激烈進攻

今年盛會將上演兩場激戰：8月1日的先由暫居英超次席的曼城將硬撼有很大機率獲得意甲冠軍的國際米蘭，8月5日再由車路士迎戰祖雲達斯。對於今這兩場重量級戲碼，2012年曾帶領車路士勇奪歐聯的迪馬堤奧大派定心丸，強調現代足球的季前賽已不再是輕鬆的友誼賽：「現在球隊很快就要進入大型國際賽事狀態。當祖雲達斯、國米、曼城和車路士交手時，他們在場上可不是交朋友的，這是一場充滿競爭的比賽。球迷將會體驗到幾乎等同於真正聯賽或歐聯級別的比賽，因為這些世界級球員絕對會全力以赴。」

國米傳奇前鋒韋利亦和應指，賽事保證絕不沉悶：「現在95%的頂級球隊都是主攻型，香港球迷將會看到非常激烈的進攻足球！」祖雲達斯名宿戴維斯則補充，對陣頂級球隊的大型比賽是球員測試自身狀態的最佳機會，因此球員必定會嚴陣以待。

迪馬堤奧讚啟德如「現代藝術館」 戴維斯推介師弟遊山頂

除了期待激戰，名宿們對啟德體育園亦充滿期待。相隔15年再訪港的迪馬堤奧表示：「我聽講啟德主場館就像一座美麗的現代藝術博物館，非常期待能親身參觀。」難得來到香港，戴維斯亦向即將訪港的祖雲達斯師弟們教路：「雖然球隊行程緊湊，但我認為他們一定要抽時間去山頂看看。」

曼城名宿胡禮菲臘斯則感性地指出，四大豪門訪港對本地年輕人意義重大：「這為小朋友提供了一個很好的觀賽途徑，讓他們親眼見到可能從未見過的球星。這是他們的夢想，給了他們機會去體驗最高水平的比賽。」

SWP笑言曼城奪冠必「寸爆」老豆 迪馬堤奧嘆意國青訓需魔法

在宣傳盛會之餘，名宿們亦談及了球壇熱話。今屆英超爭標進入白熱化，胡禮菲臘斯（SWP）自然力撐母會曼城衛冕。由於其養父伊恩胡禮（Ian Wright）是阿仙奴名宿，被問到兩父子有否為爭標「開火」時，SWP 幽默地說：「現在阿仙奴仍排榜首，我說什麼都沒意義，但我會等到季尾，如果曼城奪冠，我一定會狠狠地取笑他！」他又霸氣笑指自己比曼城現役翼鋒曼城翼鋒沙維奧(Savinho)更強，引來全場大笑。

至於意大利無緣今年世界盃，迪馬堤奧談及母國意大利足球的發展時，則無奈地開玩笑指拯救意國足球需要「哈利波特的魔杖」，並批評當地青訓收費制度扼殺基層人才，直言「需要根本性的改革」。

