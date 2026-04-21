香港足球盛會2026｜四大豪門啟德激戰 羅局長派定心丸保證強陣 國米相隔29年重臨再續「星島緣」

「香港足球盛會2026」今夏強勢回歸！賽事主辦方今日（21日）舉行啟動新聞發佈會，宣佈四大豪門——曼城、車路士、國際米蘭及祖雲達斯，將於今年7月底至8月初訪港，在啟德主場館上演兩場重量級戲碼。適逢今年是世界盃年，球迷最關心球星陣容，文化體育及旅遊局局長羅淑佩及主辦方大派「定心丸」，強調球會會派出強陣訪港，保證賽事依然星光熠熠。

今年盛會將上演兩場激戰：8月1日（星期六）的「朝日啤酒盃」，由暫居英超次席的曼城將硬撼有很大機率獲得意甲冠軍的國際米蘭，重演2023年歐聯決賽翻版；8月5日（星期三）的「健絡通盃」，則由車路士迎戰祖雲達斯。

合約保證主力上陣 羅淑佩笑言「曼聯迷撐曼城甚艱難」

由於今夏適逢2026世界盃，外界憂慮球星需時休息未能隨隊。文化體育及旅遊局局長羅淑佩大派「定心丸」，強調賽事獲「M」品牌支持，當局對出賽陣容有一定要求及協議，確保主力球員有一定上陣比例。有趣的是，羅局長致辭時展現幽默一面，笑言自己是「忠實曼聯球迷」，要在台上承認死敵曼城有機會再奪英超錦標「實在不容易說出口」，引來全場大笑，為記招增添不少歡樂氣氛。

賽事推廣機構TEG Sport 執行董事 Rachael Carroll 亦釋除疑慮，透露與球會的合約中有明確要求：「球會必須在毋須遵守國際足協強制休息期的球員中，派出最強陣容。」她更點出一個關鍵的「意外之喜」：「體育充滿不可預測性，誰想到意大利會無緣世界盃決賽周？因此我們挑選的球隊陣容極具深度，無論世界盃戰況如何，保證球迷能看到頂級球星與完整強陣。」

對於全新啟德主場館的草地質素，羅局長表示充滿信心。她指出剛過去的香港國際七人欖球賽是極佳的壓力測試：「七欖踢了三天後，草地情況依然很好，我們已吸取了豐富的養草經驗，所以我非常有信心今年體育園會準備最好的草地給我們。」

國米重臨勾集體回憶 29年前曾戰「星島」

今次四大豪門訪港，亦勾起不少本地球迷的集體回憶。其中，國際米蘭上次訪港已是1997年，當時正是香港甲組傳統勁旅「星島」進行友誼賽！時隔29年，國米重臨香江，別具歷史意義。而曼城自2019年後再次訪港，車路士及祖雲達斯則分別繼2011及2016年後再度亮相。

中國香港足球總會主席霍啟山表示：「去年的盛況充分展現了香港乃至亞洲對足球長久以來的熱情。我們擁有眾多熱情球迷，遍布本地及內地，賽事將再次證明香港舉辦世界級賽事的實力。」