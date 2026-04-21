英超｜曼聯、曼城爭彭美拉斯16歲巴西神童 紅魔率先出價4000萬歐

曼聯在今個夏天的轉會市場上，將目標鎖定在南美洲的「未來之星」，惟同市宿敵曼城亦對此子虎視眈眈。據報，「紅魔鬼」正準備向巴甲勁旅彭美拉斯，就其年僅16歲的天才中場干斯卡奧（Eduardo Conceicao）提出一份價值4000萬歐羅（約3.7億港元）的正式報價，務求在這場激烈的「神童爭奪戰」中搶佔先機。

16歲的巴西未來之星干斯卡奧獲曼聯和曼城垂青。法新社

曼聯和曼城爭相簽下16歲的巴西未來之星干斯卡奧獲。法新社

曼聯和曼城都看中16歲的巴西未來之星干斯卡奧(中)。法新社

曼市雙雄轉會市場大戰

年僅16歲的干斯卡奧，已被視為南美球壇最炙手可熱的新星之一。他在早前的南美U17錦標賽中，身穿巴西的10號球衣，在5場比賽中交出2個入球及2次助攻的亮麗成績單，其出色的盤扭、傳球及突破能力，引來了歐洲各大豪門的密切關注。

據悉，除了曼聯外，同市宿敵曼城及西甲班霸巴塞隆拿，亦已就干斯卡奧的轉會，與彭美拉斯展開了深入談判。而法甲的巴黎聖日耳門亦在一旁虎視眈眈。其中，曼城在談判中表現得最為積極；而巴塞則因其體育總監、名宿迪高（Deco）的關係，與彭美拉斯青訓學院的總監建立了直接聯繫，佔有一定優勢。

彭美拉斯企硬叫價

面對眾多豪門的追求，彭美拉斯方面則顯得相當「淡定」，他們期望的轉會費至少為4000萬歐元，並可能會再加上額外的附加條款。早前，紐卡素一份價值2500萬歐元固定費用，外加1500萬歐元浮動獎金的報價，已被彭美拉斯斷然拒絕。

球會的取態，亦受到隊中另一位主力中場阿倫（Allan）的轉會傳聞影響。若這位22歲的主力球員最終離隊，彭美拉斯或會更傾向於將干斯卡奧留下，以待其進一步成長。

被譽為「下一個安迪歷」

在彭美拉斯內部，干斯卡奧被視為一位獨一無二的天才，其發展軌跡與近年冒起的安迪歷（Endrick）及艾斯迪華奧（Estevao）等新星截然不同。球會青訓總監認為，他現在才開始受到外界關注，其潛力深不可測。巴西U20助教則形容他是一位能以盤帶及傳球撕破防線的攻擊中場，其技術、力量及速度的結合，非常適合英超的比賽風格。

如今，曼聯率先提出正式報價，無疑為這場「神童爭奪戰」投下了一枚重磅炸彈，最終這位「新10號」將情歸何處，勢必成為今夏轉會市場的一大焦點。