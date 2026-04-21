香港足球盛會2026｜曼城國際米蘭車路士祖雲達斯 8月初會師啟德體育園

香港足球盛會將於今年八月強勢回歸，屆時四支世界足壇勁旅，包括曼城、國際米蘭、車路士和祖雲達斯將來港參賽。賽事定於2026年7月31日至8月5日舉行，兩場比賽將在可容納5萬名觀眾的啟德主場館進行。

比賽日程：

●「朝日啤酒盃」曼城vs國際米蘭：2026年8月1日（星期六）

●「健絡通盃」車路士vs祖雲達斯：2026年8月5日（星期三）

揭幕戰將由唯一一支連續四屆贏得英超冠軍的球隊曼城對戰三屆歐聯盟主國際米蘭。第二場比賽將由現任世冠盃得主兼現代足球史上唯一一支贏得所有主要獎盃的車路士對陣史上首支奪得歐洲三大盃賽冠軍（即歐冠盃、歐洲足協盃和歐洲盃賽冠軍盃）的傳奇球會祖雲達斯。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示：「我們歡迎大型國際體育盛事在香港舉行，這不僅能夠為球迷帶來精彩絕倫的觀賽體驗，更有助於在社區推廣體育文化，並吸引旅客訪港。我們很高興看到TEGSport一直致力將世界級足球賽事帶到香港，也欣喜地看到四支歐洲頂尖球會有意於今年來港參賽。這充分體現了他們對香港市場的信心，以及對本地場館設施的肯定。」

中國香港足球總會主席霍啟山表示：「我們很高興香港足球盛會載譽歸來。去年的盛況充分展現了香港乃至亞洲對足球長久以來的熱情，也再次證明了香港舉辦世界級賽事的實力。我們擁有眾多熱情球迷，他們遍布本地以及中國內地，數十年來一直支持著歐洲足球。

在TEGSport和啟德體育園等優秀合作夥伴的共同努力下，香港足球盛會2026絕對會再次取得圓滿成功。」

啟德體育園行政總裁金民豪補充道：「啟德體育園非常榮幸再次承辦香港足球盛會，迎接四支歐洲頂級球會。我們的場館設施以世界一流的工程設計、先進的技術和數碼創新而聞名，為運動員和球迷提供最佳體驗。我們期待迎接數萬名本地及國際球迷，為曼城、國際米蘭、車路士和祖雲達斯加油，見證他們為2026/27賽季作最後備戰。」

售票方面：

球迷現可登入TEGSport網站（https://tegsport.com.au/）登記，以獲得香港足球盛會2026的獨家門票預售資格，並取得最新消息和動態。

●TEGSport預售日期：2026年5月13日（星期三）

●公開發售日期：2026年5月14日（星期四）

球迷亦可由2026年5月7日（星期四）起透過香港足球盛會2026官方體驗合作夥伴Trip.com預訂兩場賽事的門票、旅遊及住宿套票。在2026年5月14日（星期四）公開發售前，包括各家球會的香港官方球迷會在內的各個團體及機構均可享有預售優惠。

兩場比賽的票價均為港幣399元起，共設有六款門票座位選擇。最頂級的A類座位售價為港幣2,999元。B至E類門票售價分別為港幣2,399元、1,999元、1,399元和799元。每個球會均擁有專屬的球迷區看台。

香港足球盛會2026門票種類詳情

A類門票：港幣2,999元

B類門票：港幣2,399元

C類門票：港幣1,999元

D類門票：港幣1,399元

E類門票：港幣799元

F類門票：港幣399元

門票可於啟德首選票務平台快達票HKTicketing購買。每筆交易均需支付行政手續費，相關的費用因應門票價格而有所不同。

公開訓練詳情：球隊的公開訓練環節將在啟德主場館舉行。公開訓練的門票將於2026年5月14日（星期四）開始與賽事門票同時發售。公開訓練的門票票價為港幣299元。