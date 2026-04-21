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英超｜傳利物浦斟恩迪奧文迪做沙拿接班人 萊比錫或索價1億歐元

足球世界
更新時間：06:49 2026-04-21 HKT
發佈時間：06:49 2026-04-21 HKT

穆罕默德沙拿將於今季完結後離開利物浦，根據《天空體育》報道，RB萊比錫19歲新星恩迪奧文迪成為「紅軍」的頭號目標，以填補沙拿的空缺。

恩迪奧文迪上季夏天以約2000萬歐元的轉會費加盟萊比錫，自此不僅令德國球迷為之著迷，他的盤扭和入球能力更引來各大球會的關注。這名19歲小將在德甲及德國盃共上陣32次，攻入13球並交出8次助攻，已成為本賽季最大驚喜之一，吸引多支頂級球會垂青。

傳利物浦斟恩迪奧文迪做沙拿接班人。美聯社
傳利物浦斟恩迪奧文迪做沙拿接班人。美聯社
19歲的恩迪奧文迪引來多支豪門關注。美聯社
19歲的恩迪奧文迪引來多支豪門關注。美聯社

據《天空體育》報道，利物浦在恩迪奧文迪爭逐戰中領先，並已將這名萊比錫翼鋒列為頭號引援目標，他預計將成為沙拿接班人。然而，利物浦若要成事，必須大灑金錢。據指萊比錫正計劃與恩迪奧文迪重新洽談合約條款，包括薪金及年期，並開價逾1億歐元的轉會費。

PSG加入爭奪戰

目前為止，萊比錫與利物浦之間尚未有直接接觸，但據報恩迪奧文迪的經理人，已與利物浦管理層展開磋商。除了金錢，利物浦還要面對其他豪門的競爭，其中巴黎聖日耳門體育總監路易斯甘波斯已加入戰團，近日更與球員代表會面，但《天空體育》稱利物浦目前仍佔明顯優勢。

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