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狼隊提早5輪確定降班 征戰英超8季後重返英冠

足球世界
更新時間：06:22 2026-04-21 HKT
發佈時間：06:22 2026-04-21 HKT

隨着韋斯咸今晨作客以0：0賽和水晶宮，榜尾的狼隊確定來季英冠見。他們於2018年重返英超，征戰8季後再次降班。

狼隊上輪以0：3不敵列斯聯。美聯社
狼隊上輪以0：3不敵列斯聯。美聯社
艾華士回巢掌帥印，無法助狼隊逃過降班命運。美聯社
艾華士回巢掌帥印，無法助狼隊逃過降班命運。美聯社
狼隊來季英冠見。美聯社
狼隊來季英冠見。美聯社

33戰僅取3勝

狼隊目前戰績為3勝8和22負得17分。第17位的韋斯咸今晨以0：0賽和水晶宮後，聯賽尚餘5輪下領先狼隊16分，因此狼隊提早確定來季英冠見。狼隊臨時執行董事史嘉英表示：「確認降班對狼隊上下來說都是沉重的時刻⋯⋯我們清楚知道哪些地方需要改善，現在的焦點是重建，並建立讓球迷能重燃信心的球隊。我們深知這個賽季，考驗了各位的忠誠與耐性，你們不論在主場還是作客的支持，我們從未視為理所當然。你們值得擁有更好，讓你們能夠真正引以為傲的球會，正是我們往後一切工作的驅動力。」

第20輪打開勝利之門

狼隊今季開季由域陀皮利拉領軍，但開季10場不勝後怒炒對方；當時會方於45日前才剛與皮利拉續約。狼隊於11月聘用羅拔艾華士回巢掌帥印，簽約3年半。球隊最終在第20輪終於打開勝利之門，於1月以3：0擊敗韋斯咸，取得聯賽首勝。

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