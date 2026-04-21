英超｜韋斯咸悶和水晶宮領先熱刺2分 紐奴：護級戰鬥到最後一刻

第17位的韋斯咸今晨作客水晶宮，以0：0賽和對手。韋斯咸賽後領先降班區、第18位的熱刺2分。

韋斯咸今場只要贏波，便可以帶開第18位的熱刺4分，獲得更大的保險，但今晨他們作客水晶宮只能互交白卷。水晶宮上半場 20分鐘有一次黃金機會，但前熱刺前鋒班倫莊臣無人看管下頭槌攻門偏離目標。莊臣於26分鐘於禁區外有一記遠射，但射門僅僅斜出。

水晶宮0：0韋斯咸。美聯社

卡斯迪蘭奴斯的射門被護空門。美聯社

韋斯咸和波失分，錯過拉開水晶宮4分的機會。美聯社

沙亞82分鐘食詐糊

「鎚仔幫」於39分鐘有大好機會，水晶宮門將甸軒達臣出迎手槌打出不遠，皮球落在卡斯迪蘭奴斯身旁，他隨即車身掛射，但被韋斯咸守將麥辛斯拿確斯護空門。44分鐘，馬夫洛柏路斯接應右路傳中頭槌攻門，又被甸軒達臣擋出。兩軍半場互交白卷。水晶宮於82分鐘曾由沙亞將皮球送入網，但參與攻勢的隊友桑馬迪達手球在先，入球無效。

最終韋斯咸與水晶宮賽和0：0，韋斯咸賽後以8勝9和16負得33位續排第17位，領先第18位的熱刺兩分。韋斯咸領隊紐奴賽後滿意球隊表示：「我們組織嚴密、陣形緊湊，但進攻配合未能完全到位。整場比賽勢均力敵，對手的陣式很難對付。這場護級之爭，將會鬥到最後一刻。」