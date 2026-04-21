英超｜車路士鬥白禮頓誓止連敗 羅仙尼亞稱獲會方百分百支持

車路士英超4連敗後，被第5位的利物浦拉開7分，爭取來季歐聯資格遇阻。「藍戰士」今晚深夜將出征白禮頓，羅仙尼亞相信在這個艱難時刻，自己仍然得到班主的全力支持。

車路士早前吞曼城3蛋。美聯社

羅仙尼亞認為自己仍獲會方全力支持。美聯社

車路士上場0：1不敵曼聯。美聯社

車路士共同東主埃格巴利上周表示，會方仍然力撐羅仙尼亞，並對他長遠帶領球隊取得成功保持樂觀。今年1月接替馬列斯卡出任主帥的羅仙尼亞，被問及是否感受到這份支持時，回應道：「百分之百。他們在我們日常的溝通中一直支持着我，對我和球隊有着極大的支持。我們都清楚知道，目前必須贏波，但這與我們致力為球會，長遠帶來穩定成功的目標並沒有衝突。」

僅領先第12位富咸3分

事實上，目前排第6的車路士與第5位的利物浦有一段距離，卻與尾隨的球隊差距不遠；與第12位的富咸僅差3分，意味着車路士有可能連歐洲賽資格也無緣。談及歐聯前景，羅仙尼亞說：「我們自己令局面非常困難，對此必須誠實面對現實。但我們不能放棄，必須繼續拼搏。我們要確保作客白禮頓時，能夠展現出對陣曼聯時那種鬥志、衝勁、強度和投入感，表現是好的。但我們沒有守住不失球，也沒有把握好機會，所以我們在兩邊禁區都需要更加把握機會、更加狠準。」