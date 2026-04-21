Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜般尼茅夫宣布賀沙將接伊拉奧拿帥印 簽約3年

足球世界
更新時間：04:23 2026-04-21 HKT
發佈時間：04:23 2026-04-21 HKT

般尼茅夫宣布接受賀沙（Marco Rose）接替即將離隊的伊拉奧拿，於來季出任主帥一職。雙方簽約3年，賀沙將於夏季才會正式上任。

伊拉奧拿在今季季後將離開般尼茅夫。法新社
伊拉奧拿在今季季後將離開般尼茅夫。法新社
賀沙曾經執教慕遜加柏、多蒙特及萊比錫等。法新社
賀沙曾經執教慕遜加柏、多蒙特及萊比錫等。法新社
賀沙將於今夏接替伊拉奧拿的帥位。法新社
賀沙將於今夏接替伊拉奧拿的帥位。法新社

伊拉奧拿上周宣布將於今夏合約完結後，離開執教3年的般尼茅夫。其帥位將由前RB萊比錫教練賀沙接替，《天空體育》形容賀沙被相中，是因為他與伊拉奧拿有相近的足球哲學以及踢法風格。般尼茅夫聲明指：「球會目前專注於以目前的強勢完成球季，職球員剛剛將球隊不敗戰績延長至13場，正是最佳證明。」

賀沙將於今夏將接手，提早任命是為了讓他有更多時間備戰來季。賀沙是德國籍教練，曾執教慕遜加柏、多蒙特和萊比錫等。他於2025年3月被萊比錫解僱後，賦閒至今。

伊拉奧拿曾對賀沙表示欣賞

《天空體育》形容賀沙是接替伊拉奧拿的合適人選；伊拉奧拿在華歷簡奴時，已曾表示對於賀沙的欣賞：「賀沙執教的慕遜加柏是我最喜歡的球隊之一。我非常喜歡德國足球，因為作為觀眾，我熱愛看到場上不斷有事情發生。那不是你進攻兩分鐘，然後輪到我的那種踢法。我喜歡那種球員什麼都要做的足球。前鋒要像後衛一樣逼搶，中堅要能夠持球推進，同時又要守住最後防線。這是非常全面而講求戰術的足球，所以我喜歡賀沙的慕遜加柏。」

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
張曼玉罕現身北京「五官徹底分離」？  61歲零濾鏡最新顏值惹議  兩部位被指面目全非
張曼玉罕現身北京「五官徹底分離」？  61歲零濾鏡最新顏值惹議  兩部位被指面目全非
影視圈
19小時前
日本東北7.7級地震︱當局：留意未來2至3天或有同規模地震 182市鎮存超級地震風險︱有片
01:42
日本東北7.7級地震︱當局：留意未來2至3天或有同規模地震 182市鎮存超級地震風險︱有片
即時國際
8小時前
金像獎2026丨資深DJ陳永業讀錯江𤒹生名字 自辯屬「少少沙石」遭狂轟 30字道歉平息風波
金像獎2026丨資深DJ陳永業讀錯江𤒹生名字 自辯屬「少少沙石」遭狂轟 30字道歉平息風波
影視圈
6小時前
$1換購盒裝特大雞蛋！百佳超市推6大優惠 慶祝「佳蛋仔」生日
$1換購盒裝特大雞蛋！百佳超市推6大優惠 慶祝「佳蛋仔」生日
飲食
9小時前
麥當勞隱藏點餐技巧！ 1方法慳$8.5買豬柳漢堡餐 網民：2026仲有人唔知？
麥當勞隱藏點餐技巧！1方法慳$8.5買豬柳漢堡餐 網民：2026仲有人唔知？
飲食
15小時前
金像獎2026｜古天樂親回應《尋秦記》冇獎攞氣度非凡 網民發帖斥不公：佢哋坐成晚好慘
01:02
金像獎2026｜古天樂親回應《尋秦記》冇獎攞氣度非凡 網民發帖斥不公：佢哋坐成晚好慘
影視圈
11小時前
前港姐冠軍楊婉儀罕現身容貌令人嘆息 遊賭城老公再缺席惹揣測 曾抵押一物助夫還債
前港姐冠軍楊婉儀罕現身容貌令人嘆息 遊賭城老公再缺席惹揣測 曾抵押一物助夫還債
影視圈
2026-04-19 19:30 HKT
雞蛋為何常溫賣，回家卻要冷藏？專家：市售雞蛋缺「天然角質層」是關鍵！
雞蛋為何常溫賣，回家卻要冷藏？專家：市售雞蛋缺「天然角質層」是關鍵！
飲食
2026-04-19 10:00 HKT
屯門老牌酒家突結業！青葉海鮮酒家40年品牌失據點 龍鳳禮堂、懷舊點心成絕響...
屯門老牌酒家突結業！青葉海鮮酒家40年品牌失據點 龍鳳禮堂、懷舊點心成絕響...
飲食
15小時前
前女警自爆雲南潑水節執勤遭水槍射私處，還被潑過熱水。
00:34
雲南潑水節︱前女警自爆執勤遭水槍射私處 還被潑過熱水｜有片
即時中國
18小時前