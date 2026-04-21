英超｜般尼茅夫宣布賀沙將接伊拉奧拿帥印 簽約3年

般尼茅夫宣布接受賀沙（Marco Rose）接替即將離隊的伊拉奧拿，於來季出任主帥一職。雙方簽約3年，賀沙將於夏季才會正式上任。

伊拉奧拿在今季季後將離開般尼茅夫。法新社

賀沙曾經執教慕遜加柏、多蒙特及萊比錫等。法新社

賀沙將於今夏接替伊拉奧拿的帥位。法新社

伊拉奧拿上周宣布將於今夏合約完結後，離開執教3年的般尼茅夫。其帥位將由前RB萊比錫教練賀沙接替，《天空體育》形容賀沙被相中，是因為他與伊拉奧拿有相近的足球哲學以及踢法風格。般尼茅夫聲明指：「球會目前專注於以目前的強勢完成球季，職球員剛剛將球隊不敗戰績延長至13場，正是最佳證明。」

賀沙將於今夏將接手，提早任命是為了讓他有更多時間備戰來季。賀沙是德國籍教練，曾執教慕遜加柏、多蒙特和萊比錫等。他於2025年3月被萊比錫解僱後，賦閒至今。

伊拉奧拿曾對賀沙表示欣賞

《天空體育》形容賀沙是接替伊拉奧拿的合適人選；伊拉奧拿在華歷簡奴時，已曾表示對於賀沙的欣賞：「賀沙執教的慕遜加柏是我最喜歡的球隊之一。我非常喜歡德國足球，因為作為觀眾，我熱愛看到場上不斷有事情發生。那不是你進攻兩分鐘，然後輪到我的那種踢法。我喜歡那種球員什麼都要做的足球。前鋒要像後衛一樣逼搶，中堅要能夠持球推進，同時又要守住最後防線。這是非常全面而講求戰術的足球，所以我喜歡賀沙的慕遜加柏。」