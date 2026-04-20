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英超│曼城角球阻門將被罰 哥迪奧拿諷刺阿仙奴：原來角球會吹罰!

足球世界
更新時間：18:15 2026-04-20 HKT
發佈時間：18:15 2026-04-20 HKT

曼城在周日英超主場2:1擊敗阿仙奴，領隊哥迪奧拿大讚球隊表現之餘，還對一事耿耿於懷。事緣球隊下半場在一次角球攻勢中，被球證安東尼泰萊吹罰阻門將，鑑於對手阿仙奴今季經常用此招都沒有被罰，哥帥逐諷刺指原來角球都有犯規，「很開心成為第一隊」。

尼高奧萊利因阻止阿仙奴門將大衛拉耶出迎而被吹罰。法新社
尼高奧萊利因阻止阿仙奴門將大衛拉耶出迎而被吹罰。法新社
哥迪奧拿諷刺阿仙奴：原來角球會吹罰！。路透社
哥迪奧拿諷刺阿仙奴：原來角球會吹罰！。路透社

尼高奧萊利角球阻拉耶出迎被罰

今場曼城共有8個角球，其中一球開出不久，就被球證安東尼泰萊以藍月守將尼高奧萊利阻止阿仙奴門將大衛拉耶出迎，吹罰犯規，判槍手獲得罰球。今季兵工廠多次靠此招取得士哥，之後車路士、愛華頓等隊有樣學樣，令英超賽場經常出現角球「逼地鐵」的畫面。

哥迪奧拿諷刺阿仙奴：原來角球會吹罰!。路透社
哥迪奧拿諷刺阿仙奴：原來角球會吹罰!。路透社

哥迪奧拿：我地成為今季第一隊!

哥迪奧拿賽後諷刺道，高呼原來角球會吹罰：「我今天特別高興，因為我們有幸成為今季英超第一支在角球中對門將犯規的球隊。整季英超沒人對門將犯過規，今天我們做到了。又一項紀錄。」

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