亞冠2│C朗拿度入波領艾納斯入4強 亞冠2首建功生涯第22項球會賽入波

沙特阿拉伯豪門艾納斯周日於亞足聯冠軍聯賽二級聯賽（亞冠2）8強，作客4:0大勝阿聯酋球隊艾華斯爾，強勢殺入準決賽。該隊攻擊皇牌C朗拿度先開紀錄揭開大勝序幕，個人首度於此賽事建功，職業生涯於22項不同球會比賽取得入球，入球足跡進一步編佈至不同地方。

C朗拿度入波領艾納斯入4強。路透社

C朗拿度入波領艾納斯入4強。路透社

艾納斯亞足聯冠軍聯賽二級聯賽作客4:0大勝阿聯酋球隊艾華斯爾。路透社

C朗拿度入波領艾納斯入4強。路透社

C朗先開紀錄 艾納斯大勝4:0

C朗拿度今場領軍造訪阿聯酋的艾華斯爾，甫開賽11分鐘已接應右閘保沙爾的入球紀錄，為艾納斯奠定大勝的基礎。球隊最終輕鬆贏4:0，躋身準決賽將會與卡塔爾球隊多哈艾阿里爭奪決賽席位。艾納斯於各賽事已18連勝，成為亞冠2的冠軍大熱。而他們於沙特阿拉伯聯賽榜首有8分領先優勢，尚餘5輪下奪冠機會高企，C朗可望取得登陸沙特球壇首冠之餘，一口氣奪2個冠軍。

首次於亞冠2入波 第22項球會賽有士哥

而這名41歲葡萄牙巨星首度於亞冠2入波，24年職業球員生涯於22項不同球會賽取得入球，進一步擴闊自己的入球足跡。C朗今季於亞季2僅上陣2次，首仗是分組階段尾輪主場5:1大勝艾祖拉時，取得1個助攻，上圈16強兩回合都沒有披甲，今場正選出場即有士哥。